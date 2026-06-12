Hà Tĩnh duy trì nắng nóng vào cuối tuần

09/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/6: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 23 - 33 độ C.
09/06/2026 05:00
Nhãn là loại quả quen thuộc được dùng trong cả ẩm thực và y học cổ truyền. Một số cách kết hợp nhãn với thực phẩm khác có thể hỗ trợ thư giãn, dễ ngủ hơn, nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng ngược.
08/06/2026 04:55
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/6: Mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ: 29 - 36 độ C.
07/06/2026 15:26
Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh cuối mùa khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhiều nơi mưa to.
07/06/2026 13:55
Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa nhà hay tìm lớp học hè cho con, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh đã tạo cho trẻ những ngày hè thú vị và đáng nhớ bằng cách “du lịch” về thăm quê.
07/06/2026 06:17
Trong các ngày 10-11/6, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế, dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông; ngày 12/6, ít mưa, trời nắng.
07/06/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/6: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 36 độ C.
06/06/2026 05:05
Những ngày gần đây, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng cần quyết liệt vào cuộc nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm.
06/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ dao động từ 29 - 37°C.
05/06/2026 14:05
Mỗi khi mùa vải về, nhiều người thường đặt câu hỏi ăn vải có nóng không. Trái với quan niệm dân gian, y học hiện đại có những lý giải cực kỳ bất ngờ về cơ chế 'gây nóng' của đặc sản này.
05/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/6: ít mây, không mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ: 30 - 37 độ C.
04/06/2026 17:01
Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
04/06/2026 09:43
Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
04/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/6: Ít mây, không mưa; ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt; nhiệt độ: 27 - 38°C.
04/06/2026 04:34
Hạ đường huyết phản ứng có thể xảy ra ở người mắc hoặc không mắc bệnh tiểu đường, sau phẫu thuật giảm cân hoặc do u nội tiết.
03/06/2026 13:01
Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.
03/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/6: Ít mây, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động 27 - 38°C.
02/06/2026 15:19
Sau đợt nóng gay gắt cuối tháng 5, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể tiếp tục trải qua mùa hè khốc liệt với nhiều đợt nắng nóng cực đoan và nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới.
02/06/2026 15:06
Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
02/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/6: ít mây, không mưa, ngày nắng nóng; gió tây nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ dao động 26 - 37°C.
01/06/2026 15:00
Để mỗi ngày hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn đồng hành cùng con bằng những hoạt động bổ ích thay vì để thiết bị thông minh “giữ chân” trẻ.
01/06/2026 13:49
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 6/2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng, một số nơi có thể lên trên 40 độ C.
01/06/2026 05:03
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/6: Đêm ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ từ 26 - 36°C.
01/06/2026 04:38
Uống bia khi bụng đói, ăn nhiều đồ chiên cùng bia, tiêu thụ quá mức vào cuối tuần có thể khiến cơ thể tích mỡ và làm giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng.
31/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: Ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi; nhiệt độ: 26 - 36°C.
30/05/2026 16:42
Với nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh, hành trình "thoát ly" khỏi thế giới số đang góp phần giúp họ nâng cao sức khỏe tinh thần và tạo ra một cuộc sống cân bằng hơn.
30/05/2026 10:16
Nhờ khả năng kích thích cơ thể tự tiết hormone tương tự các mũi tiêm giảm cân, rau lang được chuyên gia y tế đánh giá là siêu thực phẩm giúp ngừa ung thư, chống lão hóa và hỗ trợ giảm cân an toàn.
30/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/5: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ: 27 - 34°C.
30/05/2026 04:30
Nhấn mạnh việc uống nhiều nước lọc khi trời nắng nóng là chưa đủ, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bổ sung điện giải đúng cách để tránh rơi vào trạng thái sốc nhiệt.
29/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 36 độ C.