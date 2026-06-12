Hà Tĩnh duy trì nắng nóng vào cuối tuần

Dự báo từ ngày 13 - 14/6, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng.

Trưa hôm nay (12/6), khu vực Hà Tĩnh đã có nắng nóng; nhiệt độ tại trạm Hoành Sơn là 35 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 47 - 57%.

Dự báo ngày 13 - 14/6, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.