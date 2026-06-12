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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/6: có mưa vài nơi, ngày nắng

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/6: mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; nhiệt độ từ 26 - 34 độ C.

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