Nhóm "Chiến binh mùa đông" thắp sáng biển Thạch Hải

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Thiếu ánh sáng vào sáng sớm, chiều muộn khiến bãi biển Thạch Hải (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ đó, một nhóm người dân đã góp kinh phí lắp đèn chiếu sáng hướng ra biển.

bqbht_br_4img-2492.jpg
Không chỉ là điểm đến du lịch biển quen thuộc, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) còn là không gian sinh hoạt thường nhật của cư dân địa phương. Mỗi sáng sớm và chiều muộn, rất đông người từ nhiều nơi trong tỉnh tìm đến để tắm biển, tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành.
bqbht_br_b4.jpg
Tuy nhiên, chính vào những khung giờ này, việc hạn chế về ánh sáng là một “điểm nghẽn” khi ven biển khá tối, tầm nhìn xa hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với những người bơi xa bờ.
bqbht_br_b3.jpg
Từ nhu cầu thực tế đó, một sáng kiến mang tính cộng đồng đã hình thành. Nhóm Chiến binh mùa đông - gồm 40 thành viên là những người đam mê bơi lội thường xuyên đi tắm biển Thạch Hải đã huy động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống chiếu sáng hướng ra biển.
bqbht_br_b2.jpg
Đầu năm 2026, hệ thống gồm 5 cột đèn với 10 bóng LED công suất lớn, có khả năng chiếu sáng xa khoảng 1 km với chi phí 100 triệu đồng chính thức đi vào hoạt động. Điện sử dụng được lắp đặt công tơ riêng, chi phí do quỹ của nhóm chi trả.
b9.jpg
Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế mở với trụ điều khiển đặt tại lối xuống biển, cho phép người dân chủ động sử dụng khi cần.
bqbht_br_b1.jpg
Điểm đáng nói không chỉ nằm ở giá trị sử dụng, mà còn ở cách thức hình thành công trình. Các thành viên trong nhóm đã tự nguyện đóng góp, mỗi người một phần, xuất phát từ chính nhu cầu và trách nhiệm với không gian chung.
bqbht_br_b5.jpg
Hiệu quả mang lại là rất rõ rệt. Không gian bãi biển trở nên sáng hơn, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia các hoạt động vào sáng sớm và chiều tối. “Từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, người dân và du khách yên tâm hơn khi tắm biển vào sáng sớm hoặc chiều tối. Bãi biển sáng hơn, đẹp hơn và an toàn hơn" - bà Trần Thị Hải Đăng (thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) chia sẻ.
bqbht_br_b10.jpg
Mô hình này cho thấy một cách làm hay trong phát triển du lịch địa phương, bắt đầu từ nhu cầu thực tế, những giải pháp đưa ra thường sát thực, phát huy hiệu quả nhanh và tạo được sự đồng thuận cao.
b8.jpg
"Nhóm chúng tôi thường ra biển từ 4h30 - 5h sáng để tập thể dục, bơi lội nên việc thiếu ánh sáng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, anh em đã thống nhất kêu gọi mỗi người đóng góp một phần kinh phí để lắp hệ thống đèn chiếu sáng. Từ khi có đèn, lượng người đến biển cũng đông hơn, nhất là vào sáng sớm và chiều tối", anh Nguyễn Đình Thanh - Trưởng nhóm Chiến binh mùa đông cho biết.
bqbht_br_b7.jpg
Từ câu chuyện ở bãi biển Thạch Hải, có thể thấy những sáng kiến nhỏ nhưng đúng và trúng nhu cầu hoàn toàn có thể tạo ra thay đổi rõ rệt. Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, việc thắp sáng không gian biển còn góp phần kéo dài thời gian khai thác du lịch trong ngày, gia tăng giá trị cho điểm đến...

Tác dụng của lá mơ lông với sức khỏe xương khớp

Bài thuốc chữa bệnh từ cây dứa

