Nhóm "Chiến binh mùa đông" thắp sáng biển Thạch Hải

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/4: Tiếp tục nắng nóng 04/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/4: Do rảnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa nên nắng nóng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn duy trì mức 24 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/4: Trời nắng nóng 03/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/4: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 23 - 37 độ C.

Tác dụng của lá mơ lông với sức khỏe xương khớp 02/04/2026 05:02 Lá mơ lông không chỉ được dùng trong hỗ trợ điều trị mà còn có thể góp phần phòng ngừa một số vấn đề xương khớp. Dược liệu này thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhức, phong thấp theo y học cổ truyền.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/4: Ngày nắng nhẹ 02/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ 23 - 32 độ C.

Phòng ngừa viêm mũi xoang do nấm xâm nhập 01/04/2026 05:04 Viêm mũi xoang do nấm xâm nhập là một bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/4: Trời dịu mát, có mưa rào 01/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/4: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 - 30 độ C.

Việt Nam có loại "thảo dược quý" trong lòng đất, tốt như thuốc bổ 31/03/2026 05:11 Rễ cây ngưu bàng không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực dưỡng sinh mà còn là vị thuốc quý trong Đông y.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/3: Có nơi nắng nóng gay gắt 31/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/3: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 24 - 38 độ C.

Mưa đá kèm dông lốc khiến 10 người thương vong, 5.400 nhà tốc mái, sập đổ 30/03/2026 17:10 Mưa đá kèm dông lốc, sét trong ngày 29-30/3 khiến 3 người bị chết, 7 người bị thương, 8 ngôi nhà bị sập đổ và 5.355 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở các tỉnh phía Bắc.

4 thói quen ăn uống âm thầm "nuôi" ung thư dạ dày 30/03/2026 04:34 Ung thư dạ dày vẫn thuộc nhóm gây tử vong cao tại Việt Nam, trong khi nhiều thói quen ăn uống hàng ngày đang âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Thức uống từ tự nhiên hỗ trợ thanh lọc cơ thể, hạ huyết áp 29/03/2026 05:03 Một số thức uống từ tự nhiên có thể hỗ trợ thanh lọc cơ thể, cải thiện tuần hoàn và góp phần ổn định huyết áp, hạ huyết áp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/3: Ngày nắng, có nơi 35 độ C 29/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/3: Nhiều mây về đêm và sáng sớm; trưa, chiều trời nắng, nhiệt độ trung bình 21 - 35 độ C.

Cảnh báo đợt nắng nóng rất gay gắt đầu tháng 4, nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ 28/03/2026 19:16 Sau đợt nắng nóng đầu mùa, đầu tháng 4, một đợt nắng nóng rất gay gắt có thể bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, với nền nhiệt tăng cao, tiềm ẩn khả năng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục so với trung bình nhiều năm.

Đòn roi phá hủy tương lai trẻ em thế nào? 28/03/2026 10:24 Nhiều phụ huynh tin "thương cho roi cho vọt", song các nghiên cứu mới nhất chứng minh đòn roi không giúp trẻ ngoan hơn mà còn để lại hệ lụy tâm lý sâu sắc.

Vì sao đàn ông đột quỵ nhiều hơn phụ nữ trước tuổi 50? 28/03/2026 04:18 Thiếu "lá chắn" nội tiết tố trong khi lối sống nhiều rủi ro và tâm lý chủ quan với sức khỏe khiến đàn ông dưới 50 tuổi đột quỵ nhiều hơn nữ.

Chuyên gia thời tiết thông tin về đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Tĩnh 27/03/2026 14:58 Theo ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026, vùng núi phía Tây của tỉnh có nơi trên 38 độ C.

Bài thuốc chữa bệnh từ cây dứa 27/03/2026 05:03 Dứa là loại quả giàu dinh dưỡng. Theo Đông y, dứa có tính bình; ngoài quả, lá và rễ cũng được sử dụng như vị thuốc hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/3: Ít mây, trời nắng 27/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/3: Không mưa, ngày ít mây, trời nắng; nhiệt độ từ 23 - 30 độ C.

7 điểm mới đáng chú ý của Nghị định 69/2026/NĐ-CP về PCCC 27/03/2026 04:40 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 106/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dưới đây là 7 điểm mới tại Nghị định 69/2026/NĐ-CP.

Nguy hiểm cháy, nổ từ máy sấy quần áo trong mùa nồm ẩm 26/03/2026 07:51 Việc cháy, nổ từ máy sấy quần áo không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng người dân.

Hai triệu chứng xuất hiện ban đêm cảnh báo ung thư 26/03/2026 04:40 Chứng mất ngủ và đổ mồ hôi dữ dội vào ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK).

Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo tại Việt Nam 25/03/2026 08:19 Bộ Y tế cảnh báo về sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) nghi giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Sciences Inc., chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Nữ sinh lớp 12 dịu dàng trong những bức hình kỷ yếu 25/03/2026 05:16 Theo một số thợ chụp ảnh ở Hà Tĩnh, xu hướng chụp kỷ yếu thời gian gần đây của học sinh cuối cấp THPT chuyển dần sang phong cách đơn giản, nhẹ nhàng, đề cao vẻ đẹp nữ tính và tự nhiên.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/3: Trời ít mây, nắng nhẹ 25/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/3: Sương mù vài nơi, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Hệ lụy khi trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử từ nhỏ 24/03/2026 14:03 Việc lạm dụng thiết bị điện tử từ sớm trong thời gian dài đang để lại nhiều hệ lụy đáng lo ngại, đặc biệt đối với sự phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp của trẻ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng 24/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng; nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.