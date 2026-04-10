Kinh tế

Nông nghiệp

Siết chặt kiểm soát giết mổ, ngăn thực phẩm "bẩn" ra thị trường

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra công tác giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt động vật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm góp phần đưa thực phẩm an toàn ra thị trường.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh với quy mô lớn tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Trần Phú kiểm tra đột xuất một số cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tại Hà Tĩnh, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm thịt động vật đang được chú trọng, bám sát các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.

Thực hiện kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành phường Trần Phú đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện một số sản phẩm thịt không có dấu kiểm dịch theo quy định, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn đã tiến hành lập biên bản, tiến hành xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phường Trần Phú đã phát hiện một số sản phẩm thịt không có dấu kiểm dịch theo quy định, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết: "Gắn với các hoạt động trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở giết mổ tập trung, hộ kinh doanh thực phẩm và người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm".

Nhiều cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn cũng đã chủ động chấn chỉnh quy trình hoạt động, chú trọng hơn đến việc kiểm soát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, lò giết mổ tập trung Cẩm Lộc (xã Cẩm Trung) là một trong những cơ sở giết mổ có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh với công suất đạt trên 50 con/ngày. Ông Hoàng Cu - chủ cơ sở cho biết: “Gia súc nhập về tại lò mổ đều được lưu giữ, ghi chép sổ sách đầy đủ và kiểm tra sức khỏe ban đầu theo đúng quy trình. Trong quá trình giết mổ có kiểm dịch viên phụ trách trực tiếp kiểm soát hoạt động, xuất biên lai kiểm soát giết mổ. Ngoài ra, cơ sở thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo quy định”.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh và quản lý hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cùng Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh và quản lý hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn trực tiếp giám sát từ khâu tiếp nhận gia súc, kiểm tra hồ sơ nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch đến các công đoạn giết mổ, cho ra thành phẩm. Đoàn cũng yêu cầu chủ các cơ sở và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác hậu kiểm; lên phương án, lộ trình tu sửa các hạng mục xuống cấp; thực hiện nghiêm việc phun tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ; tiếp tục tập huấn cho các hộ kinh doanh, người lao động trực tiếp về quy trình thực hành vệ sinh tốt (GHP).

Hà Tĩnh đang tập trung kiểm soát hoạt động tại các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT) cho biết: "Sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, ngành chuyên môn của tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật tập trung; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, vệ sinh thú y trên địa bàn theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y; kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép, mua bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm quy định. Cùng với đó, yêu cầu Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y các khu vực chú trọng công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ trực tiếp thực hiện giám sát tại các cơ sở giết mổ tập trung".

Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ hoạt động giết mổ, tiêu thụ sản phẩm động vật vẫn còn hiện hữu, việc siết chặt quản lý từ khâu vận chuyển, giết mổ đến tiêu thụ là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của các cơ sở giết mổ, kinh doanh và người dân cũng là yếu tố quan trọng để ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng ra thị trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 35 cơ sở giết mổ tập trung đang hoạt động. Số lượng gia súc được kiểm soát tại cơ sở giết mổ tập trung bình quân: trâu, bò gần 100 con/ngày đêm; lợn hơn 460 con/ngày đêm.

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.