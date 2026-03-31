Công điện của Thủ tướng về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ gia súc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Công Thương, Y tế; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số cơ quan truyền thông phản ánh, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra vi phạm; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo, phân công các lực lượng của địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc; tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ; chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Bố trí ổn định lực lượng thú y tại cơ sở, bảo đảm thực hiện hiệu quả kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ; nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ trên phạm vi toàn quốc. Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện. Tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ; tăng cường hơn nữa khâu kiểm dịch qua biên giới, trong nội địa.

Tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường.

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học. Tuyên truyền, định hướng tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, định hướng tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn.

Phổ biến, hướng dẫn người dân không sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa rủi ro.

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động giết mổ đạt hiệu quả cao; nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phụ trách lĩnh vực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.