Đại biểu “hiến kế” khơi thông nguồn lực kinh tế, vận hành hiệu quả bộ máy cơ sở

6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, hiệu quả.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đòi hỏi các cấp, ngành phải có những giải pháp đột phá, căn cơ và quyết liệt hơn để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Vì mục tiêu tăng trưởng bền vững

Thảo luận về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô nền kinh tế và tạo sự phát triển cân bằng giữa các vùng, đại biểu Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh (Tổ đại biểu số 12) cho rằng Hà Tĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, chủ động tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Theo đại biểu, các sở, ngành, địa phương phải tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, kéo dài, không để các công trình, dự án đã được xác định trong kế hoạch phát triển bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh (Tổ đại biểu số 12).

Để khai thác hiệu quả hơn các dư địa phát triển, đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong các cụm công nghiệp, qua đó nâng cao tỷ lệ lấp đầy và phát huy hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư.

Cùng với đó, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng phù hợp với thực tiễn; xây dựng định hướng phát triển du lịch cho các xã miền núi theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù, tạo thêm sinh kế và động lực phát triển cho khu vực miền Tây Hà Tĩnh.

Đại biểu Nguyễn Thăng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh (Tổ đại biểu số 9).

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đại biểu Nguyễn Thăng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh (Tổ đại biểu số 9) đề xuất tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cần duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của tỉnh.

Theo đại biểu, việc sớm hình thành và đưa vào vận hành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, UBND tỉnh cần xây dựng lộ trình cụ thể, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang (Tổ đại biểu số 10).

Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đại biểu Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang (Tổ đại biểu số 10) cho rằng, để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tỉnh cần triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, lấy kết quả giải ngân làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Song song với đó, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh các quy hoạch chiến lược, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng và Khu thương mại tự do Vũng Áng, nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản theo hướng chặt chẽ, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu vực phía Tây; phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng và các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực cho cấp xã

Từ thực tiễn hoạt động của chính quyền cơ sở, đại biểu Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân (Tổ đại biểu số 10) cho rằng, nhiều địa phương hiện vẫn gặp không ít khó khăn do nguồn thu ngân sách hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chi đầu tư phát triển cũng như thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

Vì vậy, đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cấp tỉnh đối với các địa phương còn khó khăn; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất theo hướng hợp lý hơn. Đại biểu cũng đề xuất HĐND tỉnh xem xét cơ chế ủy quyền cho HĐND cấp xã ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn và thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đại biểu Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân (Tổ đại biểu số 10) thảo luận tại hội trường.

Bên cạnh những khó khăn về nguồn lực tài chính, vấn đề nhân lực cũng đang là điểm nghẽn tại nhiều địa phương. Theo đại biểu Bùi Việt Hùng, nhiều xã hiện thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Do đó, tỉnh cần quan tâm bổ sung biên chế, tăng cường nhân lực hoặc có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với những địa phương có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng tình với các giải pháp tăng cường nguồn lực cho cơ sở, đại biểu Đinh Thị Hiền - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 1) đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam của tỉnh. Theo đó, tỉnh cần có chính sách đủ mạnh để thu hút, đãi ngộ và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao; đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại biểu Đinh Thị Hiền - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 1).

Đại biểu cũng đề nghị ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu công nghiệp và Khu kinh tế Vũng Áng.

Cùng với đó, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để các phường hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh; rà soát, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách nhằm tạo thêm động lực phát triển cho cơ sở.

Đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 5).

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 5) đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với phân bổ nguồn lực và cơ chế thực hiện cho cấp xã, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời cần thường xuyên rà soát, đánh giá tính phù hợp, khả thi của các nội dung phân cấp, ủy quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, hiệu quả và đồng bộ trên toàn tỉnh.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, đại biểu Đinh Thị Hồng Vân đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển hạ tầng số, khai thác tối đa hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), đồng thời nghiên cứu cấp tài khoản khai thác, sử dụng cho UBND các xã, phường nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành.