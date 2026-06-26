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Chính trị

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 ký quy chế phối hợp công tác

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Chiều 26/6, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 Nguyễn Thị Thu Thu chủ trì lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giữa hai đơn vị.

Hai bên thống nhất tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; tổ chức lấy ý kiến, tham gia ý kiến các đề án, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh.

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Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8 phát biểu tại lễ ký kết.

Cùng đó, phối hợp trao đổi thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến chức năng, quyền hạn hai đơn vị; phối hợp rà soát, phòng ngừa, phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến chức năng, quyền hạn hai cơ quan…

Quá trình phối hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện quy chế; hằng năm lãnh đạo hai đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy chế thời gian tiếp theo.

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Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân nhấn mạnh: Việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy NNHN Chi nhánh Khu vực 8 trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm cụ thể hóa trách nhiệm tại địa phương trong việc triển khai quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy NHNN Việt Nam. Đây cũng là thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường cơ chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị.

Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy và NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã ký quy chế phối hợp và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện NHNN vận hành theo mô hình chi nhánh khu vực nên cần điều chỉnh. Vì vậy, hai đơn vị thống nhất ký kết quy chế mới nhằm kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

Để quy chế triển khai thực chất, hiệu quả, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị hai đơn vị quán triệt tới cán bộ, công chức; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân, phân công đầu mối tham mưu, theo dõi thực hiện quy chế; duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hành vi lợi dụng hoạt động ngân hàng để tham nhũng, tiêu cực, rửa tiền, gian lận công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật; không để cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bao che hoặc trục lợi; tăng cường thanh kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình cấp tín dụng, thẩm định, định giá và quản lý tài sản bảo đảm, kiểm tra sau cho vay, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, vi phạm được phát hiện qua thanh kiểm tra, giám sát, kiểm toán; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng.

Hai bên thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế; quá trình triển khai, nếu khó khăn, vướng mắc cần trao đổi kịp thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm quy chế phát huy hiệu quả.

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Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và NHNN Chi nhánh Khu vực 8 ký kết quy chế phối hợp.

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Tags:

#Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 #Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân #Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Ký kết quy chế phối hợp #phòng chống tham nhũng #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

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