Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Xã Sơn Tây tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Anh Thùy - Phan Hương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng được xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) tổ chức trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 16/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sơn Tây phối hợp với gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).

Trước đó, sáng 15/7, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng từ tỉnh An Giang về quê hương trong không khí trang nghiêm, xúc động.

bqbht_br_1784192151385-8721343905665103217-8721343905665103217-02cfb33dc5f4948e2396f8e98c0728bd.jpg
Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng sinh năm 1957, quê tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây. Tháng 3/1975, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ, công tác tại C19, D4, Đoàn 22, sau đó chuyển về C27, Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ.

Từ tháng 7/1977, anh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Trên cương vị chiến sĩ trinh sát, liệt sĩ nhiều lần thực hiện nhiệm vụ luồn sâu, thu thập thông tin phục vụ tác chiến. Trong một lần làm nhiệm vụ, khi cõng đồng đội bị thương rút khỏi trận địa, anh đã anh dũng hy sinh giữa làn đạn của địch vào ngày 24/5/1978, khi mới 21 tuổi.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đồng đội và chính quyền địa phương an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang).

bqbht_br_1784192151404-8721343905665103217-8721343905665103217-3e36a55df716696254166beb44319f66.jpg
Lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân xã Sơn Tây tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Sau 48 năm yên nghỉ nơi đất khách, được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự phối hợp của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng đã được cất bốc, quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

bqbht_br_1784192151255-8721343905665103217-8721343905665103217-7f6c6e401e94ed3c376cc4177d9f1f32.jpg
Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo Nhân dân. Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin liên quan

Tags:

#Đón nhận hài cốt liệt sĩ #Xã Sơn Tây đón nhận hài cốt liệt sĩ #Liệt sĩ Hà Tĩnh

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!