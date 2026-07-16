Xã Sơn Tây tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Chiều 16/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sơn Tây phối hợp với gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ). Trước đó, sáng 15/7, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng từ tỉnh An Giang về quê hương trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng sinh năm 1957, quê tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây. Tháng 3/1975, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ, công tác tại C19, D4, Đoàn 22, sau đó chuyển về C27, Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ.

Từ tháng 7/1977, anh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Trên cương vị chiến sĩ trinh sát, liệt sĩ nhiều lần thực hiện nhiệm vụ luồn sâu, thu thập thông tin phục vụ tác chiến. Trong một lần làm nhiệm vụ, khi cõng đồng đội bị thương rút khỏi trận địa, anh đã anh dũng hy sinh giữa làn đạn của địch vào ngày 24/5/1978, khi mới 21 tuổi.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đồng đội và chính quyền địa phương an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang).

Lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân xã Sơn Tây tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Sau 48 năm yên nghỉ nơi đất khách, được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự phối hợp của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng đã được cất bốc, quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo Nhân dân. Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.