Lắp lưới thép ở cầu Bến Thủy 1, ngăn người và vật thể rơi xuống sông

Việc lắp lưới thép cao 2,5 m gắn vào lan can cầu Bến Thủy 1 nhằm tăng cường bảo vệ, hạn chế nguy cơ người và vật thể rơi xuống phía dưới.

Chiều 23/3, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết vừa chấp thuận và cấp phép thi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1, do UBND xã Nghi Xuân làm chủ đầu tư. Giấy phép thi công có thời hạn đến hết tháng 4.

Theo phương án được phê duyệt, xã Nghi Xuân sẽ tổ chức lắp hệ thống lưới thép dọc hai bên lan can cầu nhằm tăng an toàn, ngăn người và vật thể rơi xuống sông Lam.

Phối cảnh cầu Bến Thủy sau khi lắp hệ thống lưới thép và hệ thống chiếu sáng. Ảnh: N. Anh
Toàn bộ khung lắp đặt bằng thép, cao khoảng 2,5 m, gắn sát lan can hiện trạng (cao hơn một mét). Các trụ đứng bố trí trùng vị trí lan can cũ, neo vào phần bêtông cầu, đồng thời bổ sung thanh giằng ngang để tăng độ ổn định.

Lưới thép được lắp giữa các trụ đứng, tạo thành ô bảo vệ liên tục dọc cầu. Một số nhịp cầu bêtông được thiết kế lưới theo từng khoang riêng, có thể tháo lắp để phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng.

Hệ lan can mới kéo dài theo cả hai chiều Nghệ An - Hà Tĩnh, với tổng chiều dài mỗi bên khoảng 433 m. Dọc lan can sẽ lắp đèn Led dây để chiếu sáng ban đêm, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Đèn sử dụng loại chống nước, nguồn điện cấp từ trạm biến áp khu vực.

Cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu việc lắp đặt không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, ổn định của cầu Bến Thủy 1. Hệ thống đèn không được gây chói, nhấp nháy, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, người điều tiết, đảm bảo lưu thông an toàn trên quốc lộ 1.

Cầu Bến Thủy 1 nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng
Toàn bộ chi phí lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và tháo dỡ do chủ đầu tư tự bố trí. Nếu công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc kết cấu cầu, phải khắc phục và bồi thường theo quy định.

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối phường Trường Vinh (Nghệ An) với xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được đưa vào sử dụng từ năm 1990, là một trong những trục giao thông quan trọng trên quốc lộ 1 qua khu vực Bắc Trung Bộ. Đoạn sông chảy qua cầu rộng hơn 300 m, sâu trung bình 8-10 m, có nơi tới 15 m.

Theo chính quyền hai địa phương, mỗi năm có hàng chục vụ nhảy từ cầu Bến Thủy 1 xuống sông Lam khiến chính quyền và gia đình nạn nhân mất nhiều thời gian, công sức, chi phí tổ chức tìm kiếm. Lãnh đạo xã Nghi Xuân đánh giá việc lắp lưới thép và hệ thống chiếu sáng nhằm tăng an toàn, hạn chế các vụ tiêu cực, đồng thời nâng cao mỹ quan khu vực cửa ngõ hai tỉnh.

