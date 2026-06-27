Điểm tựa sau mỗi ca làm của người lao động

Gia đình là nơi nuôi dưỡng yêu thương, là điểm tựa giúp mỗi người vượt qua những lo toan, nhọc nhằn của cuộc sống. Với công nhân, người lao động - những người thường xuyên đối mặt với áp lực công việc và mưu sinh, mái ấm gia đình càng có ý nghĩa thiêng liêng. Bởi lẽ, sự sẻ chia, đồng lòng từ các thành viên trong gia đình là động lực để họ yên tâm làm việc, phát huy trách nhiệm, sức sáng tạo, cống hiến cho xã hội.

Gia đình hạnh phúc của chị Đặng Thị Kim Lành, anh Nguyễn Văn Tuấn.

Gắn bó với Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh từ những ngày đầu thành lập, chị Đặng Thị Kim Lành (SN 1984) là một trong những điển hình về nghị lực vươn lên của công nhân, lao động. Bắt đầu từ vị trí công nhân chưa qua đào tạo, bằng tinh thần tự học và ý chí không ngừng tiến bộ, năm 2003, chị thi đỗ Đại học Thủy sản Nha Trang theo hệ vừa học vừa làm.

Tấm bằng đại học không chỉ mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp mà còn tiếp thêm cho chị niềm tin để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Từ công nhân trực tiếp, chị lần lượt đảm nhiệm các vị trí kiểm tra chất lượng, thống kê sản phẩm và đến năm 2018 được tín nhiệm bầu làm Ca trưởng Phòng Sơ chế, quản lý gần 100 công nhân. Nhiều sáng kiến kỹ thuật đã được chị nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả vào quy trình sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.

Chị Kim Lành (ngoài cùng bên trái) có nhiều sáng kiến hữu ích trong công việc.

Phía sau thành công của người phụ nữ ấy là một mái ấm trọn vẹn, nơi chị tìm thấy động lực để phấn đấu. Đồng hành cùng chị là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) - người bạn đời, người đồng nghiệp cùng công ty. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, anh chị đã cùng nhau nỗ lực làm việc, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của công ty và cùng chăm lo cho gia đình. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng quý giá.

Chị Lành nhiều năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”; anh Tuấn nhiều năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Hai con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Chị Lành chia sẻ: “Gia đình luôn là động lực để vợ chồng tôi cố gắng mỗi ngày, cùng nhau vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và cống hiến”.

Gia đình chị Đặng Thị Kim Lành là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được vinh danh gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc.

Trong nhịp sống công nghiệp ngày càng hối hả, khi nhiều công nhân phải làm ca kíp, đi làm xa hàng chục km mỗi ngày, việc “giữ lửa” gia đình càng đòi hỏi sự nỗ lực từ mỗi thành viên. Hơn 10 năm nay, anh Trần Viết Ngãi (SN 1989 - công nhân Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) đều dành gần 4 tiếng mỗi ngày để di chuyển từ nhà tại thôn Hòa Lạc (xã Thạch Lạc) đến nơi làm việc và ngược lại.

Vợ anh là chị Dương Thị Việt Trinh (SN 1993 - công nhân Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh) cũng không kém phần bận rộn. Dẫu vậy, cả 2 anh chị luôn chủ động sắp xếp thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con cái, gắn kết gia đình. Anh Ngãi chia sẻ: “Dù về muộn, chúng tôi cũng cố gắng ăn cơm cùng nhau. Đó là lúc cả nhà được quây quần, chia sẻ buồn vui với nhau sau một ngày dài lao động, học tập. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia ấy đã giúp chúng tôi giữ gìn mái ấm giữa bộn bề cuộc sống”.

Dù công việc bận rộn nhưng anh Trần Viết Ngãi và chị Dương Thị Việt Trinh vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình.

Bên cạnh “thuận vợ, thuận chồng”, để xây dựng cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc, nhiều công nhân, lao động cũng rất cần sự đồng hành, hỗ trợ đắc lực từ các thành viên khác trong gia đình. Với đặc thù làm việc trong môi trường chăn nuôi khép kín, thường xuyên phải “cấm trại” để hạn chế dịch bệnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Linh và anh Ngô Văn Hiếu (cùng SN 1985), công nhân Công ty CP Chăn nuôi Mitraco chỉ được về nhà mỗi tháng 2 lần.

Thậm chí có thời điểm, hàng tháng trời, anh chị xa nhà. 3 người con của anh chị đều gửi gắm cho ông bà nội chăm sóc tại thôn Bến Toàn (xã Toàn Lưu). Bà Lê Thị Hồng (mẹ chồng chị Linh) chia sẻ: “Biết các con vất vả nên chúng tôi cố gắng đỡ đần chăm sóc các cháu. Dù không ở nhà thường xuyên nhưng 3 đứa cháu nội cũng rất ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo, biết “kính trên, nhường dưới”, biết đỡ đần việc nhà cho ông bà trong thời gian bố mẹ đi vắng”.

Bố mẹ chồng luôn hỗ trợ, đồng hành cùng vợ chồng chị Nguyễn Thị Linh (ngoài cùng bên phải) trong nuôi dạy con cái.

Không chỉ nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu, ông bà còn là chỗ dựa tinh thần để vợ chồng anh chị yên tâm công tác. “Nếu không có sự yêu thương, chia sẻ của bố mẹ và các anh chị em bên gia đình chồng, chúng tôi khó có thể làm tốt công việc và gắn bó lâu dài với nghề” - chị Linh cho hay.

Chính sự hậu thuẫn bền bỉ ấy đã giúp anh chị đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Chị Linh được vinh danh công nhân tiêu biểu Khối Công đoàn Chính quyền tỉnh (năm 2024); Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tặng giấy khen “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Các con của anh Hiếu, chị Linh đều chăm ngoan, học giỏi.

Anh Hiếu nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; năm 2024, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Gia đình anh chị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; là một trong những gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2021-2026 được LĐLĐ tỉnh vinh danh…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Lời dạy ấy vẫn vẹn nguyên giá trị trong đời sống hôm nay. Đối với CNVCLĐ, một gia đình ấm êm không chỉ là nơi trở về mà còn là nguồn lực tinh thần giúp họ vững vàng trước áp lực công việc, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến.

Gia đình là điểm tựa để vợ chồng chị Linh yên tâm cống hiến cho công việc.

Những năm qua, cùng với việc chăm lo quyền lợi cho người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn Hà Tĩnh luôn chú trọng vun đắp giá trị gia đình, triển khai hiệu quả việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh có 1 gia đình được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc; 27 gia đình được LĐLĐ tỉnh biểu dương cấp tỉnh; hàng trăm nữ công được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… Những kết quả đó góp phần phản ánh sức sống bền bỉ của các giá trị gia đình trong đời sống NLĐ.

Khi gia đình yên ấm, hạnh phúc, NLĐ sẽ có thêm động lực để vượt qua những lo toan thường nhật, làm tốt chuyên môn và gắn bó lâu dài với công việc. Từ điểm tựa ấy, trách nhiệm xã hội, tinh thần cống hiến được bồi đắp mỗi ngày, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

“Phía sau mỗi NLĐ tiêu biểu là một mái ấm vững bền; phía sau sự phát triển của mỗi cơ quan, doanh nghiệp là sự hy sinh thầm lặng của hàng nghìn gia đình CNVCLĐ. Trong giai đoạn mà yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, cải cách hành chính ngày càng cao, gia đình càng giữ vai trò nền tảng, giúp NLĐ yên tâm cống hiến, khơi dậy tinh thần sáng tạo. Thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nữ công, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để động viên NLĐ vừa cống hiến vừa vun đắp giá trị gia đình”. Bà Tăng Thị Linh Chi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

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