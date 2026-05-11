Thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội phát triển mới

Chiều 11/5, tại Tokyo (Nhật Bản), tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC), Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản tại Tokyo (JCCI) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh. Các đồng chí: Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Nhật Bản; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính, Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành Hà Tĩnh; đại diện các tổ chức của Nhật Bản như: JETRO, AJC, JCCI; lãnh đạo hơn 100 tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Hà Tĩnh xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược, tin cậy và lâu dài. Đây là dịp quan trọng để Hà Tĩnh giới thiệu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục dự án kêu gọi đầu tư; đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Thời gian qua, hợp tác giữa Hà Tĩnh và các đối tác Nhật Bản đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại KKT Vũng Áng với cổ đông chính là Tập đoàn Mitsubishi. Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương triển khai hiệu quả nguồn vốn ODA, NGO của Chính phủ và các tổ chức Nhật Bản với gần 400 tỷ đồng viện trợ không hoàn lại và hơn 720 tỷ đồng vốn ODA.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, logistics, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp bền vững, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, kỳ vọng các dự án mới của DN Nhật Bản vào Hà Tĩnh sẽ là những dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, phát triển xanh, sử dụng tài nguyên hiệu quả, tạo giá trị gia tăng lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá: Hà Tĩnh đang nổi lên như một cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng và logistics mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Với vị trí chiến lược trên trục giao thương Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây cùng Khu kinh tế Vũng Áng và cụm cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng, Hà Tĩnh có nhiều điều kiện phù hợp với tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư dài hạn của DN Nhật Bản.

Thông qua hội nghị, các DN Nhật Bản sẽ hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của Hà Tĩnh. Với tinh thần cầu thị, chủ động của lãnh đạo tỉnh trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, kỳ vọng Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự quan tâm của nhiều DN Nhật Bản đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư vào địa bàn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem video giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào Hà Tĩnh; nghe tham luận của đại diện JETRO về nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại Hà Tĩnh của đại diện Tập đoàn Mitsubishi; nghe trao đổi, tiến hành hỏi đáp trực tiếp giữa DN Nhật Bản với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu đã chứng kiến nghi thức trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính Hà Tĩnh với liên danh nhà đầu tư Marubeni Corporation và Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - Agrimeco; giữa Sở Tài chính Hà Tĩnh với Tập đoàn ICM COM - Nhật Bản; giữa Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, Công ty TNHH TBM - Nhật Bản và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh). Đây là những bản ghi nhớ hợp tác các dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thế hệ mới, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Hà Tĩnh.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định: Hà Tĩnh nhận thức rõ niềm tin của nhà đầu tư không chỉ được xây dựng từ tiềm năng mà phải được củng cố bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả phối hợp, chất lượng điều hành và kết quả triển khai trên thực tế.

Hà Tĩnh cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, khảo sát và triển khai dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của môi trường đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tinh thần đồng hành, chia sẻ và cầu thị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản không chỉ khẳng định quyết tâm hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnh mà còn mở ra cơ hội kết nối cụ thể với các cơ quan, tổ chức và DN Nhật Bản; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.