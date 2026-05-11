Hà Tĩnh đề xuất kết nối, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Vương quốc Bỉ

Sáng 11/5, đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam do ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cùng dự.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Hà Tĩnh dành cho đoàn công tác. Đồng thời nhấn mạnh, định hướng của Bỉ trong hợp tác với Việt Nam là ưu tiên hợp tác lâu dài, bền vững, cùng có lợi.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, hai bên đã có nhiều dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, năm 2026, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tài trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 345,5 triệu đồng để triển khai phi dự án “Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Dũ Yên, phường Vũng Áng”.

Ngài Karl Van den Bossche cũng thông tin về một số doanh nghiệp của Bỉ đang xúc tiến đầu tư hiệu quả tại Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ tìm hiểu, xúc tiến đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Vương quốc Bỉ đối với Hà Tĩnh trong thời gian qua, thể hiện qua nhiều dự án đã và đang đầu tư hiệu quả trên địa bàn.

Đồng chí Phan Thiên Định đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển, lợi thế đầu tư của địa phương. Đồng thời mong Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh trong quảng bá tiềm năng, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư - thương mại. Hà Tĩnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Bỉ đến khảo sát, tìm hiểu và triển khai các chương trình, dự án hợp tác tại địa phương.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng mong muốn thông qua Đại sứ quán để kết nối các địa phương của Bỉ với Hà Tĩnh, tiến tới mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Dịch vụ EB.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Dịch vụ EB (thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam) cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho ngài Đại sứ, đồng thời giới thiệu và bày tỏ kỳ vọng sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh sẽ sớm xuất hiện tại các siêu thị ở Bỉ.