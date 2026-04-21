Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), chiều 21/4, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng). Cùng đi có Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga và đại diện một số sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_dt-dsc8493.jpg
Thành kính dâng hoa, dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bày tỏ lòng thành kính trước công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
bqbht_br_dt-dsc8521.jpg
Tiếp đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
bqbht_br_dt-dsc8522.jpg
Trước anh linh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nguyện đóng góp trí tuệ của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.