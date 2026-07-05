Ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Hà Tĩnh và 3 tỉnh, thành

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự hội nghị.

Qua gần 3 năm thực hiện cho thấy, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế là cần thiết. Các nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc hội nghị.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, cũng như tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại các địa phương theo quy định của pháp luật. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã tư vấn và giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Dương Quang Chính báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa đơn vị và các địa phương trong thời gian qua.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đồng thời, với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương phân tích những kết quả đạt được; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nội dung nhằm đưa công tác phối hợp trong thời gian tới tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới mô hình chính quyền địa phương và hoàn thiện thể chế phát triển, yêu cầu về kỷ luật tài chính, kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày càng được đặt ra cao hơn. Vì vậy, vai trò của KTNN ngày càng quan trọng, không chỉ thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật mà còn giúp các địa phương nhận diện những hạn chế, rủi ro trong quản lý, từ đó chủ động hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng quản trị và sử dụng hiệu quả các nguồn lực công.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Hà Tĩnh xác định hoạt động kiểm toán không chỉ nhằm phát hiện, xử lý tồn tại mà còn là cơ hội để địa phương tự soi, tự sửa, nâng cao chất lượng quản lý và phòng ngừa sai phạm từ sớm. Qua các cuộc kiểm toán, một số tồn tại trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công được kịp thời chấn chỉnh; nhiều quy trình quản lý được rà soát, hoàn thiện; nhiều kiến nghị kiểm toán trở thành cơ sở quan trọng giúp địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 -2030 thể hiện quyết tâm của các bên trong việc xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp.

Hà Tĩnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của KTNN trong việc chia sẻ kinh nghiệm, định hướng giải pháp về quản lý tài chính công, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, góp phần hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN khẳng định, qua thực tiễn triển khai quy chế phối hợp đã cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của KTNN và của các địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa KTNN với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, ngân sách nhà nước; tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập về cơ chế, chính sách; kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực và vi phạm pháp luật.

Nhấn mạnh những điểm mới trong Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ cam kết, KTNN sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành và tạo thuận lợi cùng các tỉnh, thành phố vì sự phát triển thịnh vượng của các địa phương; đồng thời tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nỗ lực của KTNN, quy chế phối hợp mới sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của các địa phương và đất nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo KTNN và các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, thành phố Huế đã ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2026 - 2030. Quy chế xác định phạm vi, nội dung phối hợp công tác mở rộng lên đến 10 nội dung; có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; trách nhiệm của 4 bên KTNN; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND; UBND tỉnh, thành phố được xác định rõ ràng hơn.

Lãnh đạo KTNN và các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, KTNN cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân đã có công lao đóng góp cho xây dựng và phát triển KTNN; trong đó Hà Tĩnh có 5 cá nhân được nhận kỷ niệm chương.

Lãnh đạo KTNN trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có công lao đóng góp cho xây dựng và phát triển KTNN. Hà Tĩnh có 5 cá nhân được nhận kỷ niệm chương gồm: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Dịp này, lãnh đạo KTNN và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trao hỗ trợ 40 căn nhà tình nghĩa cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế.