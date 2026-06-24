Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị.

Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt, trọng tâm là tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập ở các cấp.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình ngoại biên và trên 2 tuyến biên giới, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm túc hoạt động xuất, nhập cảnh, ra, vào khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào vượt chỉ tiêu trên giao; tổ chức lễ đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào về nước đúng quy định.

Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động thi đua, thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho ban chỉ huy quân sự cấp xã sau khi đưa chính quy về.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 152 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026, trọng tâm là tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn mọi mặt.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đẩy mạnh công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, an toàn cơ quan, đơn vị; tập trung rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, nhân viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi thực hiện tổ chức biên chế mới theo quy định của cấp trên.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Xác lập, đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án; bố trí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã; quy hoạch thao trường bắn biển; khởi công xây dựng dự án đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đi bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị); hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Tiếp tục triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ.

​Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ Hà Tĩnh nói chung, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nói riêng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc mọi diễn biến trên địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, xảy ra điểm nóng.

Tích cực chủ động chuẩn bị các nội dung tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026; chủ động bám sát sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu 4, Bộ Tư lệnh BĐBP, các ban, bộ, ngành Trung ương để bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về dân quân, phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; chuẩn bị tốt các điều kiện xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2026 – 2027.

Tập trung rà soát, sắp xếp biên chế các cơ quan, đơn vị theo chủ trương của Bộ, Quân khu, chú trọng các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Tập trung nâng cao chất lượng trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong quân đội; đổi mới phương pháp tác phong làm việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; phối hợp cấp ủy địa phương chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự cấp xã.