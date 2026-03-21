Chân dung 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà TĩnhNgày sinh: 31/12/1985 Quê quán: xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học và Thạc sỹ Tài chính - Kế toán, Đại học Tổng hợp Vác-sa-va, Cộng hoà Ba Lan
Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục, Thanh tra tỉnh Hà TĩnhNgày sinh: 22/03/1995 Quê quán: Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm công tác tiếp và giải quyết vụ việc, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát, tập trung cao, thực hiện nghiêm kế hoạch, chỉ đạo trong kiểm phiếu bầu cử và các phần việc liên quan đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, thời gian quy định.
Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới đã đăng tải tin, bài và hình ảnh phản ánh không khí ngày bầu cử tại Việt Nam, cho thấy sự quan tâm của dư luận quốc tế đối với sự kiện chính trị quan trọng này.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 11h30 ngày 15/3, đã có 884.168/968.365 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 91,31 % .
Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định lưu ý, các tổ bầu cử cần chú trọng việc quản lý phiếu bầu, hòm phiếu, thực hiện đúng quy định về thời gian và sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc bầu cử, góp phần vào thành công trong ngày hội lớn của toàn dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Lần đầu tiên tham gia bầu cử, Lê Nguyễn Thảo Linh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không giấu được sự háo hức, tự hào. Đối với những công dân trẻ lần đầu tham gia như Linh, đó là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm với xã hội.
Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.