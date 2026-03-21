Chân dung 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.

Đại biểu Quốc hội

Nhiệm kỳ 2026-2031
Phạm Gia Túc

Phạm Gia Túc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ngày sinh: 22/05/1965 Quê quán: Xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Ngày sinh: 19/05/1957 Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Nguyễn Duy Lâm

Nguyễn Duy Lâm

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ngày sinh: 27/08/1972 Quê quán: Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thành Đồng

Nguyễn Thành Đồng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 02/12/1985 Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trần Đình Gia

Trần Đình Gia

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV Ngày sinh: 11/11/1969 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
Bùi Thị Quỳnh Thơ

Bùi Thị Quỳnh Thơ

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV Ngày sinh: 28/08/1976 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Phan Thị Nguyệt Thu

Phan Thị Nguyệt Thu

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 29/09/1974 Quê quán: Xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lê Thành Đông

Lê Thành Đông

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Ngày sinh: 31/12/1985 Quê quán: xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học và Thạc sỹ Tài chính - Kế toán, Đại học Tổng hợp Vác-sa-va, Cộng hoà Ba Lan
Nguyễn Hà My

Nguyễn Hà My

Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 22/03/1995 Quê quán: Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, Lê Nguyễn Thảo Linh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không giấu được sự háo hức, tự hào. Đối với những công dân trẻ lần đầu tham gia như Linh, đó là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm với xã hội.
Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.