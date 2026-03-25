Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Tưới ngập - khô xen kẽ: Giải pháp cho những cánh đồng "khát" 21/03/2026 16:23 Nông dân Hà Tĩnh áp dụng tưới ngập – khô xen kẽ, giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải mê-tan (CH4), cải thiện đất, duy trì và nâng cao năng suất lúa so với canh tác truyền thống.

Trồng dâu, nuôi tằm - hướng phát triển kinh tế cho người dân Đức Thịnh 21/03/2026 15:07 Trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) đã khai thác lợi thế, phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế cao.

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá 21/03/2026 14:34 Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.

Hà Tĩnh và Nafoods Group hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và nông sản 20/03/2026 14:09 Sáng 20/3, UBND tỉnh và Công ty CP Nafoods Group tổ chức hội nghị hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa, các sản phẩm cây ăn quả và nông sản trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi 20/03/2026 14:02 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh đang triển khai tích cực các giải pháp đồng bộ kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh kiếm tiền triệu mỗi ngày 19/03/2026 06:48 Tại vùng biển xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), thời điểm này xuất hiện nhiều ốc tép dạt vào bờ. Người dân địa phương đang tranh thủ thu hoạch “lộc biển”, thu về tiền triệu mỗi ngày.

Về Hương Phố xem người dân nuôi hươu trên "nhà tầng" 18/03/2026 14:06 Xã Hương Phố (Hà Tĩnh) là địa phương thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa. Vì vậy, để chăn nuôi hươu, người dân ở đây đã chủ động xây dựng chuồng trại lên cao, cho hươu ở "nhà tầng".

Mùa gom mật ngọt... 17/03/2026 15:06 Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.

Độc đáo cặp nhung hươu nặng hơn 5,4kg ở Hà Tĩnh 17/03/2026 12:33 Một hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) vừa thu hoạch cặp nhung hươu nặng 5,43kg, được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Thành lập các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng cấp xã 17/03/2026 05:39 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng ở Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.

Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mở hướng phát triển thủy sản công nghệ cao 17/03/2026 05:21 Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Hà Tĩnh vừa cho hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn, khoa học cho định hướng phát triển thủy sản công nghệ cao trên địa bàn.

Tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã 16/03/2026 18:25 Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tổ chức phối hợp tuần tra, truy quét, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm; vận động người dân giao nộp hàng nghìn công cụ săn bắt, bẫy động vật hoang dã, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp.

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có! 16/03/2026 10:38 Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.

Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ" 14/03/2026 16:04 Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Siết chặt quản lý tôm giống, giảm rủi ro cho vụ xuân - hè 14/03/2026 14:30 Trong bối cảnh hơn 80% tôm giống trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tỉnh, việc kiểm soát chất lượng đang trở thành khâu then chốt, tác động đến hiệu quả của vụ tôm xuân - hè 2026 tại Hà Tĩnh.

Sở NN&MT Hà Tĩnh cần thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất 13/03/2026 14:00 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Nông dân "ngồi xổm" trên đồng màu, kiếm tiền triệu mỗi ngày 13/03/2026 11:28 Sau một vụ gieo trồng, nông dân xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi khi năng suất hành tăm củ vượt trội hơn năm ngoái, thu hoạch mang lại thu nhập khá mỗi ngày.

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu 13/03/2026 08:29 Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.

Hà Tĩnh còn xã, phường nào có dịch tả lợn Châu Phi? 12/03/2026 11:28 Báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho thấy, dịch tả lợn Châu Phi tuy có giảm từ cuối tháng 12/2025 nhưng còn 13 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày.

45 hộ giáo dân hiến 1.150m2 đất mở đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư 11/03/2026 09:17 Những ngày này, tại Giáo xứ Kẻ Tùng, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), phong trào hiến đất mở rộng đường đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân.

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn ngành NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo về việc tái đàn lợn 10/03/2026 14:21 Việc tái đàn lợn ở Hà Tĩnh không chỉ gắn với mục tiêu khôi phục sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và tổ chức chăn nuôi theo hướng bền vững.

EC bắt đầu đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác IUU 10/03/2026 10:34 Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu triển khai kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phát triển mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị 09/03/2026 14:50 Mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị của Hợp tác xã Dịch vụ và Thương mại Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) hướng tới sản xuất bền vững, thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác hiệu quả.

Ngư dân Hà Tĩnh vào mùa đánh bắt sứa biển 09/03/2026 07:22 Những ngày này, khi sứa biển vào mùa, đông đảo ngư dân Hà Tĩnh lại ra khơi đánh bắt, thu nhập hàng triệu đồng sau mỗi chuyến biển.

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản 08/03/2026 12:00 Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Bí quyết nuôi chồn hương thu tiền tỷ của nông dân Hà Tĩnh 05/03/2026 08:05 Với 10 cặp chồn giống ban đầu, anh Hoàng Văn Thái ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã nhân đàn lên gấp 10 lần, thu nhập hằng năm đạt gần 3 tỷ đồng.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho đợt thanh tra của EC, chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU 04/03/2026 15:05 Với quyết tâm cao, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiều nội dung trọng tâm về chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU 03/03/2026 19:51 Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nafoods Group về phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao 01/03/2026 20:54 Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.