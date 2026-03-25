Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Phan Cúc - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.

Từ khoảng 7–8 giờ sáng, tại bãi biển xã Thạch Lạc, những con thuyền nối đuôi nhau cập bờ. Vào chính vụ khai thác cá trích nên mỗi tàu thuyền có thể thu hoạch trung bình từ 5-7 tạ cá; riêng những tàu trúng đậm có thể đạt từ 1 - 1,5 tấn.
Ngay khi thuyền cập bờ, từng tốp ngư dân tất bật vào công đoạn gỡ lưới. Ông Nguyễn Đức Nho (thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Tàu của tôi có công suất dưới 30 CV, trung bình mỗi chuyến biển đánh bắt được hơn 5 tạ cá trích, thu về hơn 4 triệu đồng. Cá trích tươi vừa cập bến đã được thương lái thu mua tại chỗ, tiêu thụ rất thuận lợi, giúp chúng tôi yên tâm vươn khơi bám biển".
Cá trích sau khi gỡ khỏi lưới được rửa sạch bằng nước biển, bán với giá từ 8.000 - 9.000 đồng/kg tại bờ.
Tại xã Tiên Điền, từ đầu tháng 3 đến nay, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân khởi sắc hơn khi bước vào chính vụ cá trích.
Trên bờ biển, không khí lao động diễn ra rộn ràng, tấp nập. Theo người dân, cá trích cập bến cần được xử lý kịp thời để giữ độ tươi ngon. Những con cá trích thân óng ánh bạc, mắt trong, mang đỏ tươi, thịt chắc rất được thị trường ưa chuộng.
Anh Trần Văn Thành (ngư dân xã Tiên Điền) hồ hởi: “Mùa đánh bắt cá trích thường kéo dài từ khoảng tháng 2 đến tháng 5 hằng năm. Thời điểm này cũng đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch nên nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao. Vì vậy, chúng tôi tranh thủ bám biển để vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường".
Tại vùng biển phường Hải Ninh, những ngày qua, tàu thuyền cập bến mang về nhiều “lộc biển” tươi ngon, trong đó, nhiều tàu thuyền trúng đậm cá mòi. Loại cá này thuộc họ cá trích, có thân dẹt, vảy mỏng ánh bạc, thịt mềm, béo, giàu dinh dưỡng.
Ngay khi cập bờ, để giữ độ tươi, ngư dân nhanh chóng phân loại cá, xếp vào từng khay nhựa, thuận tiện cho việc bốc dỡ và tiêu thụ. "Thuyền của gia đình tôi thường đánh bắt cách bờ từ 5-10 hải lý, trung bình mỗi chuyến thu được 8-9 tạ cá mòi, có chuyến trúng lớn có thể đạt gần 1,5 tấn. Giá cá mòi được thu mua từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, thu về từ 8-12 triệu đồng" - bà Trần Thị Tình (TDP Tiến Thắng, phường Hải Ninh) chia sẻ.
Ông Nguyễn Đức Hà (thương lái thu mua hải sản tại phường Hải Ninh) cho biết: “Cá mòi sau khi phân loại sẽ được chúng tôi cấp đông lạnh và vận chuyển đi tiêu thụ. Loài cá này thịt mềm, béo, giá cả phải chăng nên rất được thị trường ưa chuộng".
Việc trúng đậm các luồng cá mòi, cá trích không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân mà còn góp phần làm sôi động hoạt động thu mua, tiêu thụ hải sản, tạo khí thế phấn khởi khi mùa du lịch biển dần "gõ cửa".
Video: Ngư dân trúng đậm cá mòi.

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.