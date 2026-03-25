Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.
Ngay khi cập bờ, để giữ độ tươi, ngư dân nhanh chóng phân loại cá, xếp vào từng khay nhựa, thuận tiện cho việc bốc dỡ và tiêu thụ. "Thuyền của gia đình tôi thường đánh bắt cách bờ từ 5-10 hải lý, trung bình mỗi chuyến thu được 8-9 tạ cá mòi, có chuyến trúng lớn có thể đạt gần 1,5 tấn. Giá cá mòi được thu mua từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, thu về từ 8-12 triệu đồng" - bà Trần Thị Tình (TDP Tiến Thắng, phường Hải Ninh) chia sẻ.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng ở Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tổ chức phối hợp tuần tra, truy quét, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm; vận động người dân giao nộp hàng nghìn công cụ săn bắt, bẫy động vật hoang dã, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp.
Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Trong bối cảnh hơn 80% tôm giống trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tỉnh, việc kiểm soát chất lượng đang trở thành khâu then chốt, tác động đến hiệu quả của vụ tôm xuân - hè 2026 tại Hà Tĩnh.
Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất các đề xuất triển khai vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu và khẳng định Hà Tĩnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.