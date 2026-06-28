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Hà Tĩnh tăng tốc “hút vốn”, 6 tháng đón 32 dự án mới

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - 6 tháng năm 2026, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án trong nước và FDI, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư địa phương.

Ngay từ đầu năm, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

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Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư vào địa bàn.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Thay vì tiếp cận dàn trải, Hà Tĩnh tập trung thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại và năng lực quản trị.

Lãnh đạo tỉnh cũng tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư; đồng thời, tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước.

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Lãnh đạo tỉnh chứng kiến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải và Công ty TNHH TBM - Nhật Bản nhân chuyến công tác tại Nhật Bản vào tháng 5/2026.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 28 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng (tăng 7 dự án và gấp hơn 8 lần vốn so với cùng kỳ năm 2025) và 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD (tăng 2 dự án và gấp hơn 31 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025).

Nhiều dự án quy mô lớn được phê duyệt trong thời gian qua được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Hà Tĩnh, nổi bật như: Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (tổng vốn đầu tư 13.254 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng), Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (tổng vốn đầu tư 51.430 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hưng Long (tổng vốn đầu tư 3.019 tỷ đồng)…

Ở lĩnh vực FDI, các dự án mới cũng hứa hẹn bổ sung động lực tăng trưởng quan trọng cho địa phương, trong đó có dự án Nhà máy thép không gỉ với tổng vốn đầu tư 380,125 triệu USD; Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh (tổng vốn đầu tư 31 triệu USD); Phòng thí nghiệm Vũng Áng với tổng vốn hơn 113.000 USD…

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Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng; cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng; du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái; nông nghiệp công nghệ cao; giáo dục, y tế và các dịch vụ chất lượng cao.

Song song với việc mở rộng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi những dự án của nhà đầu tư không đủ năng lực nhằm giải phóng quỹ đất, tạo dư địa cho các dòng vốn mới, chất lượng cao.

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Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

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