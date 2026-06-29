Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Kết thúc tuần giao dịch 22-28/6, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 1%, về 4.088 USD. Kim loại quý này có lúc xuống dưới mốc 4.000 USD một ounce trong tuần vừa rồi.

Diễn biến kém khởi sắc của thị trường kim loại quý được hầu hết chuyên gia dự báo kéo dài sang tuần này. 8 trong số 18 nhà phân tích của Phố Wall tham gia cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News nhận định giá tiếp tục đi xuống. Năm chuyên gia nhận định giá sẽ đi ngang, trong khi số còn lại kỳ vọng vào đà phục hồi của kim loại quý trong tuần này.

Tâm lý thận trọng cũng lan tỏa sang các nhà đầu tư cá nhân. Khảo sát của Kitco đã thu hút 238 lượt bình chọn trực tuyến, trong đó, 46% dự báo giá vàng tiếp tục giảm do lo ngại Fed nâng lãi suất. 37% số nhà đầu tư này kỳ vọng giá tăng và 17% còn lại nhận định vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Một nhân viên đang nâng một thỏi vàng nặng một kg tại cửa hàng trang sức ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng tuần này sẽ ở trong trạng thái "bất định" do thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Xung đột giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát trở lại, trong khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ có thể khiến nhà đầu tư cần tăng thanh khoản, nhất là khi dư nợ ký quỹ trên thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn là tài sản có tính thanh khoản hàng đầu, trở thành lựa chọn bán của nhà đầu tư. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng nhiều ngân hàng trung ương khác vẫn ưu tiên mục tiêu đưa lạm phát về mức kiểm soát nên vẫn có thể duy trì lãi suất ở mức cao

Tuy nhiên, ông Adrian Day cho rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể giảm trong vài tháng tới nhờ giá dầu đi xuống. Nếu lạm phát chỉ tạm thời dịu bớt, đây vẫn sẽ là cơ sở để Fed chưa cần thắt chặt chính sách tiền tệ. Xét về phân tích kỹ thuật, giá vàng có thể kiểm định lại vùng đáy thiết lập giữa tuần trước khi phục hồi.

Đồng quan điểm, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, cảnh báo các đường trung bình động dài hạn của vàng vẫn nghiêng về xu hướng giảm khi mô hình "giao cắt tử thần" (death cross) sắp xuất hiện - thời điểm đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Giá kim loại quý hiện giao dịch dưới hai đường trung bình này.

Chuyên gia này phân tích trên biểu đồ tuần, mọi nỗ lực đưa giá vượt lên trên đường trung bình động 50 tuần đều thất bại. Tuy nhiên, đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng được hình thành từ cuối năm ngoái, vì vậy cuộc giằng co quanh vùng giá hiện tại sẽ rất quyết liệt.

Ngược lại, Darin Newsom, chuyên gia cấp cao tại Barchart, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Nhà phân tích này đánh giá nếu không có biến động lớn vào cuối tuần, dòng tiền của các quỹ đầu tư có thể tiếp tục rút khỏi nhóm năng lượng để tìm kiếm cơ hội mới.

Khi lạm phát toàn cầu vẫn là mối lo và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, nhà đầu tư cũng có thể quay trở lại với thị trường kim loại. Về mặt kỹ thuật, hợp đồng vàng giao tháng 8 đang rơi vào trạng thái quá bán, có thể thu hút các thuật toán giao dịch tự động tham gia bắt đáy.

Cùng quan điểm, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định mốc 4.000 USD một ounce đang phát huy vai trò hỗ trợ tâm lý, trong khi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật nằm thấp hơn, quanh 3.800 USD. Đợt bán tháo vừa qua đã diễn ra quá mức từ nhiều tuần trước và ông kỳ vọng cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các ngân hàng trung ương sẽ tranh thủ mua vào ở vùng giá thấp này.