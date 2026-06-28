Thuế tỉnh Hà Tĩnh "làm sạch" hàng nghìn mã số thuế

Gỡ “điểm nghẽn” cho người nộp thuế

Năm 2021, để đủ điều kiện vay vốn xây dựng nhà ở, chị Nghiêm Thị Phương Thúy (thôn 8, xã Đức Thọ) đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Dù không phát sinh hoạt động buôn bán quần áo như đăng ký ban đầu, mã số thuế hộ kinh doanh của chị Thúy vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý, gây khó khăn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý. Những ngày gần đây, chị Thúy được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, góp phần cùng ngành thuế thực hiện chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Chị Nghiêm Thị Phương Thúy (thôn 8, xã Đức Thọ) được cơ quan thuế hỗ trợ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hộ kinh doanh.

Chị Nghiêm Thị Phương Thúy chia sẻ: “Được cán bộ thuế hướng dẫn làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tôi thấy đây là việc cần thiết để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Khi dữ liệu được cập nhật chính xác, tôi cũng yên tâm hơn và thuận lợi hơn trong thực hiện các giao dịch điện tử”.

Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" được Cục Thuế phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 8/5 - 31/12/2026. Mục tiêu của chiến dịch nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế; xử lý các trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký; đồng thời kiểm soát chặt các trường hợp phát sinh mới.

Đóng mã số thuế giúp tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế thực hiện các giao dịch trên môi trường số.

Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục, ảnh hưởng đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách. Vì vậy, chiến dịch được triển khai nhằm xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý thuế”.

Kết quả bước đầu

Ngay sau khi phát động chiến dịch, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an rà soát, xác minh thông tin người nộp thuế để xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với mục tiêu vừa xử lý hồ sơ tồn đọng, vừa kiểm soát chặt các trường hợp phát sinh mới.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đóng mã số thuế không hoạt động.

Tại Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh, qua rà soát dữ liệu, địa bàn quản lý có hơn 3.000 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh phải thực hiện đóng mã số thuế. Để triển khai làm sạch dữ liệu này, đơn vị đã tiến hành phân loại người nộp thuế nhằm chia các bộ phận phụ trách rà soát; từ đó đăng ký mục tiêu hàng tuần, hàng tháng của chiến dịch. Tiếp đó, đơn vị phối hợp cơ quan công an, chính quyền địa phương để xác định chính xác người nộp thuế cần rà soát; liên hệ người nộp thuế để mời đến làm thủ tục chấm dứt hoàn toàn hiệu lực mã số thuế.

Chị Phạm Thị Vân Anh – Phó Tổ trưởng Tổ Quản lý Hộ kinh doanh số 2, Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Các mã số thuế cần làm sạch cơ bản không có thông tin đầy đủ. Quá trình làm sạch mã số thuế đòi hỏi nhiều thời gian để thu thập và đối chiếu dữ liệu. Sau khi có dữ liệu chúng tôi tiến hành phân loại người nộp thuế, nhất là những trường hợp đang có nợ thuế phải khai thác dữ liệu trên môi trường số kết hợp với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, từ đó tìm được địa chỉ chính xác của người nộp thuế”.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh triển khai phát động chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Thuế tỉnh Hà Tĩnh hiện đang quản lý khoảng 6.500 mã số thuế của các tổ chức, doanh nghiệp và khoảng 34.000 mã số thuế cá nhân kinh doanh. Triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", đến ngày 25/6, Hà Tĩnh đã xử lý, làm sạch dứt điểm 2.769 mã số thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) thông tin: “Kết quả bước đầu triển khai chiến dịch đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý thuế. Hàng nghìn mã số thuế không còn hoạt động đã được xử lý, góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu người nộp thuế, nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch trên môi trường số”.

Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" đang được ngành thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, quyết liệt trên toàn tỉnh.

Với gần 2.800 mã số thuế được xử lý chỉ sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch không chỉ góp phần làm sạch dữ liệu người nộp thuế mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh.