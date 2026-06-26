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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Sáng 26/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục Kỳ họp thứ 5 với phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với các lĩnh vực: công thương, giáo dục và đào tạo, xây dựng, nội vụ. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Mở đầu chương trình làm việc sáng nay, Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn với nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về ngành điện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (Tổ đại biểu số 1) đặt câu hỏi: Mục tiêu về phát triển điện mặt trời là trong giai đoạn 2026 – 2030, mỗi năm tăng trưởng 10% số lượng công sở và 10% hộ gia đình sử dụng điện mặt trời, điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề như nguy cơ cháy nổ, hệ thống truyền tải khi người dân bán điện, mỹ quan, xử lý môi trường. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, ngành đã chủ động đánh giá, nghiên cứu như thế nào để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và sẵn sàng các điều kiện khi triển khai, không xảy ra các vấn đề này?



Đại biểu Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đặt câu hỏi chất vấn.

Theo đại biểu Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố (Tổ đại biểu số 12), hiện nay nhiều dự án đầu tư hạ tầng, nhất là các dự án giao thông phải thực hiện đồng thời việc di dời, chỉnh trang hệ thống điện. Tuy nhiên, tiến độ di dời cột điện ở nhiều nơi còn chậm, ảnh hưởng đến mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm chậm tiến độ thi công dự án. Đề nghị ngành điện cho biết nguyên nhân của tình trạng này và giải pháp để bảo đảm việc di dời, chỉnh trang hệ thống điện được thực hiện đồng bộ với tiến độ các dự án đầu tư.

Đại biểu Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố đặt câu hỏi với Giám đốc Sở Công Thương.

Đại biểu Hà Văn Đàn cũng nêu, tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi, khoảng cách từ điểm đấu nối điện đến các hộ dân còn khá xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và gia tăng tổn thất điện năng. Đề nghị ngành điện cho biết giải pháp trong thời gian tới nhằm từng bước khắc phục tình trạng này, bảo đảm an toàn cho người dân và nâng cao hiệu quả sử dụng điện?

Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn của đại biểu về giải pháp phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước cho biết, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu phát triển 400 MW điện mặt trời. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được khoảng 170 MW và dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai thêm khoảng 130 MW. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Công Thương đã chỉ đạo rà soát nhu cầu lắp đặt điện mặt trời tại các trụ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc rà soát nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay khi Nghị định số 58 của Chính phủ được điều chỉnh. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Công Thương, tiến độ phát triển điện mặt trời vẫn phụ thuộc vào các cơ chế, chính sách cụ thể của Chính phủ theo điều chỉnh của Nghị định 58. Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển điện mặt trời.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Đối với hạ tầng lưới điện, UBND tỉnh và Sở Công Thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh rà soát toàn bộ hệ thống truyền tải, đồng thời làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhằm rà soát các chương trình, dự án đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cấp, hoàn thiện hệ thống lưới điện phục vụ các dự án trọng điểm. Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị tăng cường sự phối hợp của Sở Xây dựng, các địa phương trong công tác hướng dẫn, quản lý, bảo đảm việc lắp đặt vừa đáp ứng mục tiêu phát triển, vừa tuân thủ các quy định về an toàn xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Đối với vấn đề xử lý tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hết thời hạn sử dụng, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng đây là thách thức chung của cả nước. Theo chức năng, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề xuất các giải pháp, cơ chế và chiến lược phù hợp nhằm bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trả lời chất vấn của đại biểu Hà Văn Đàn, Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước cho biết, Sở luôn quan tâm phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện phục vụ triển khai các dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn phát sinh những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục nên ở một số dự án, tiến độ di dời chưa đáp ứng yêu cầu. Giám đốc Sở nhận trách nhiệm về lĩnh vực được giao, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ di dời công trình điện, bảo đảm đồng bộ với tiến độ triển khai các dự án.

Đối với hệ thống điện tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, Giám đốc Sở Công Thương thừa nhận mạng lưới điện vẫn còn nhiều bất cập. Thời gian tới, Sở sẽ đề nghị ngành điện lực ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng lưới điện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm giảm bớt khó khăn và đảm bảo an toàn về cấp điện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt câu hỏi với Giám đốc Lê Trung Phước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt câu hỏi: Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Sở Công Thương đã có những giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng công ty điện lực gây khó khăn về đấu nối điện của hộ cá nhân và doanh nghiệp. Từ đầu năm 2025 đến nay, Sở đã tổ chức bao nhiêu cuộc kiểm tra về thủ tục cấp điện, đấu nối điện; qua đó, phát hiện bao nhiêu trường hợp vi phạm?

Giám đốc Lê Trung Phước khẳng định, trong quá trình quản lý, điều hành, Sở không nhận được bất cứ ý kiến phản hồi nào của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, Sở cũng tích cực đôn đốc công ty điện lực thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Từ đầu năm 2025 đến nay, Sở đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra trên các lĩnh vực, không tiến hành kiểm tra riêng về cấp điện, đấu nối điện.

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Tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm đã trả lời các nội dung liên quan đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thực trạng giáo viên, nhân viên đã hết thời hạn điều chuyển công tác theo quy chế của cấp huyện trước đây nhưng chưa được bố trí trở lại đơn vị công tác ban đầu; định hướng của tỉnh trong việc tổ chức mô hình đào tạo văn hóa gắn với đào tạo nghề; tình trạng chênh lệch lớn về tỷ lệ tuyển sinh giữa các trường, các địa bàn...

Đại biểu Phan Trung Kiên - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 8) chất vấn Giám đốc Sở GĐ&ĐT về chỉ tiêu biên chế giáo viên.

Đại biểu Đinh Thị Hiền - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 1) đặt câu hỏi về chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

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