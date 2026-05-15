Kinh tế

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.

Kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) có chiều dài khoảng 2,2 km, kéo dài từ khu vực khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, đi qua các thôn: Chùa, Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc và Hải Nam. Công trình được xây dựng từ năm 2003, giữ vai trò chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ hơn 1.200 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống ven biển.
Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu tác động của sóng lớn, triều cường và thời tiết cực đoan, tuyến kè hiện đã hư hỏng nặng. Nhiều đoạn mái kè bị sạt lở, các tấm bê tông bảo vệ bị sóng đánh bật, cuốn trôi.
Dưới chân kè xuất hiện nhiều hàm ếch rỗng sâu, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún nếu xảy ra mưa bão lớn. Người dân sinh sống ngay sát tuyến kè luôn trong tâm trạng bất an mỗi mùa mưa bão.
"Mỗi khi có mưa bão lớn, người dân ở đây rất lo lắng. Nhiều vị trí sạt lở ngày càng ăn sâu, nếu không được xử lý kịp thời thì nguy cơ sóng đánh sập kè, nước tràn vào khu dân cư là hoàn toàn có thể xảy ra", ông Trần Kim Hòa (thôn Hải Bắc) cho biết. Trong ảnh: Làng chài Cửa Nhượng chênh vênh trước những đợt sóng lớn cao gần 3m và gió giật mạnh khi bão số 10 năm 2025 đổ bộ.
Trước tình trạng xuống cấp kéo dài, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng nhằm tăng cường khả năng chống xói lở, ứng phó thiên tai.
Dự án hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn cho khu dân cư ven biển xã Thiên Cầm, đồng thời tạo cảnh quan đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển bền vững.
Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.
Các hạng mục nâng cấp gồm hệ thống cấu kiện tiêu sóng trên đỉnh kè; tuyến đường dân sinh kết hợp cứu hộ cứu nạn rộng 11,5m cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thân kè được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kết hợp mái nghiêng và cơ kè; chân kè sử dụng cọc cừ bê tông dự ứng lực, đá hộc và cấu kiện bê tông nhằm tăng khả năng chống sạt lở.
Việc đầu tư nâng cấp tuyến kè không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho người dân ven biển mà còn mở ra kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu du lịch biển Thiên Cầm, từng bước đưa nơi đây trở thành điểm đến trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tuyến kè biển Cẩm Nhượng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đặc biệt có khoảng 110 hộ dân sống sát tuyến kè chịu ảnh hưởng trực tiếp mỗi khi xảy ra mưa bão, triều cường. Việc được đầu tư nâng cấp tuyến kè là niềm mong mỏi của chính quyền và người dân địa phương từ nhiều năm nay. Chúng tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành, công trình không chỉ bảo đảm an toàn cho khu dân cư ven biển mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế biển tại địa phương.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

