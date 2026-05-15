Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Hà Tĩnh tăng mạnh doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68 14/05/2026 15:42 Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Hà Tĩnh thành lập mới 2.263 doanh nghiệp, tăng 60% so với cùng kỳ.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 57 cá thể động vật hoang dã 14/05/2026 10:58 Việc tiếp nhận, tái thả động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang góp phần làm giàu hệ sinh thái tại một trong những trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam.

"Đội nắng" thu hoạch dưa hấu đầu mùa ở Nghi Xuân 14/05/2026 10:35 Thời điểm này, bà con nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang "đội nắng" bám đồng thu hoạch dưa hấu đầu mùa trong niềm vui được mùa, giá cao.

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa" 14/05/2026 08:30 Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tài chính thị trường ngày 14/5: Petrolimex công bố giá xăng E10, PVOIL dừng bán RON95 14/05/2026 07:44 Petrolimex đã công bố giá bán xăng sinh học E10, áp dụng từ 0h ngày 13/5. Cùng với đó, PV OIL sẽ triển khai bán rộng khắp xăng E10 và chính thức dừng kinh doanh xăng RON 95 từ 15/5. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập 14/05/2026 05:14 Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.

Chủ động phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân 13/05/2026 14:28 Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị các xã, phường (Hà Tĩnh) thường xuyên rà soát các vị trí xung yếu để kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.

Canh tác "xanh", mở lối cho nông thôn mới bền vững ở Hà Tĩnh 13/05/2026 08:12 Đẩy mạnh canh tác "xanh", nông dân Hà Tĩnh đang góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Tài chính thị trường ngày 13/5: Giá dầu neo cao, châu Á đứng trước cú sốc năng lượng mới 13/05/2026 07:45 Xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá nhiên liệu neo cao, đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào áp lực mới về lạm phát, trợ giá và chi phí sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hơn 100 ha đất trồng lúa vùng hạ du sông Rác… "khát" nước! 13/05/2026 06:00 Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.

Người tiên phong nuôi lươn không bùn hiệu quả ở Đức Quang 13/05/2026 05:00 Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh 12/05/2026 18:02 Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Người dùng ngày càng chuộng VinFast VF 9 vì trải nghiệm sang, chi phí dễ thở 12/05/2026 17:06 Từ thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cho tới chi phí vận hành tối ưu hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, VinFast VF 9 đang được nhiều người dùng Việt xem là một khoản đầu tư thông minh cho cả công việc lẫn gia đình.

Ứng dụng công nghệ sinh học biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ 12/05/2026 14:24 Rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều nông dân ở Hà Tĩnh tận dụng làm nguồn phân hữu cơ cho đồng ruộng nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. Cách làm này giúp đất tơi xốp hơn, cây lúa sinh trưởng tốt hơn.

Máy cuộn rơm làm sạch đồng ruộng, tăng thu nhập cho nông dân 12/05/2026 13:20 Tại Hà Tĩnh, việc đưa máy cuộn rơm vào sản xuất không chỉ góp phần làm sạch đồng ruộng, tạo thuận lợi cho canh tác vụ tiếp theo mà còn biến phụ phẩm nông nghiệp thành hàng hóa.

Lên phương án giữ rừng từ khi lửa chưa bùng phát 12/05/2026 13:13 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh xây dựng kịch bản ứng cứu chi tiết cho những cánh rừng dễ cháy nhất. Qua đó nêu cao tinh thần chủ động, cảnh giác và quyết tâm bảo vệ rừng.

Hiệu quả lúa xuân nhìn từ chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ 12/05/2026 13:00 Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.

Hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh thích ứng với chính sách thuế mới 12/05/2026 10:15 Qua 4 tháng triển khai, đã có trên 80% hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử lên cơ quan thuế; 90% hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Mục sở thị vườn chuối Tây Thái gần 4.000 cây tại xã Toàn Lưu 12/05/2026 09:00 Với nhiều đặc tính phù hợp với thổ nhưỡng, mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.

Tài chính thị trường ngày 12/5: Hóa đơn mức nào thì nên đầu tư điện mặt trời? 12/05/2026 07:45 Dựa trên phân tích biểu giá điện sinh hoạt của EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra các khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Toàn cảnh khu vực đầu tư cụm công nghiệp hơn 267 tỷ đồng ở Hà Tĩnh 12/05/2026 05:18 Cụm công nghiệp Lạc Thiện (Hà Tĩnh) với quy hoạch đa ngành, tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển vùng trung tâm Đức Thịnh và các xã lân cận

Nông dân Hà Tĩnh tất bật làm đất sản xuất vụ hè thu 11/05/2026 10:25 Người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả xuống đồng làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu 2026 trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ 11/05/2026 08:09 Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.

Tài chính thị trường ngày 11/5: Còn nhiều dư địa kéo giảm chênh lệch giá vàng 11/05/2026 07:40 Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới gần đây liên tục được thu hẹp, nhưng vẫn còn dư địa đáng kể để tiếp tục giảm trong thời gian tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản 11/05/2026 05:17 Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.

Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng trong "bão giá" vật liệu 11/05/2026 05:12 Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương căn cứ vào quy định pháp luật đã có để hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng, tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu.

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt 11/05/2026 05:05 Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.

Tiếp sức cho nông nghiệp sạch từ dòng vốn ưu tiên 10/05/2026 15:21 Trên hành trình phát triển nông nghiệp xanh ở Hà Tĩnh, dòng vốn tín dụng trở thành “đòn bẩy” quan trọng tiếp sức cho người sản xuất hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững.