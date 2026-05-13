Đầu tư 550 tỷ đồng nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống

﻿ ﻿ ﻿ Tuyến đê Hội Thống qua xã Đan Hải nhiều năm nay bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho hay: "UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống dài 5km với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028."

Khoảng 5 năm trở lại đây, tuyến đê Hội Thống xuất hiện tình trạng sạt lở, xói mòn. Ngành chức năng đã đầu tư xây dựng hệ thống kè ngầm nhằm ngăn chặn nước biển xâm thực. Tuy nhiên, tình trạng xói lở bờ biển vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là đoạn tuyến qua thôn Tân Ninh Châu và thôn Hội Long.

Mùa mưa bão năm 2025, xã Đan Hải cùng lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, người dân đã dùng hàng trăm khối đá hộc, rọ sắt, cọc gỗ, bao cát gia cố đê Hội Thống và sơ tán toàn bộ các hộ dân gần khu vực tuyến đê.

Tuy vậy, dưới ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, tuyến đê Hội Thống vẫn bị sóng biển đánh “tơi tả”.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng gia cố đê Hội Thống trong mùa mưa bão năm 2025.

Việc khôi phục, nâng cấp tuyến đê Hội Thống sẽ bám theo tuyến đê hiện trạng, được chia làm 3 phân đoạn dựa trên địa hình và mức độ sạt lở để có giải pháp xử lý phù hợp.

Phần đỉnh đê được xây dựng tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép phía biển, bên trong là mặt đê rộng 9m, kết cấu bằng bê tông nhựa kết hợp đường giao thông cứu hộ, cứu nạn và phục vụ dân sinh, phát triển du lịch, dịch vụ.

Tuyến đê Hội Thống qua xã Đan Hải sẽ được đầu tư khôi phục, nâng cấp.

Phần thân đê được đắp mở rộng về phía biển. Trong khi đó, mái đê phía biển được gia cố chắc chắn bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn trên hệ khung bê tông cốt thép; mái đê phía trong cơ bản giữ nguyên, chỉ gia cố sửa chữa ở những chỗ hư hỏng.

Chân đê được bảo vệ bằng lăng thể đá hộc, kết hợp đóng cọc cừ bê tông dự ứng lực (ở các đoạn xung yếu sát biển) hoặc ống buy (ở đoạn có bãi bồi rộng).

Ông Trần Quỳnh Thao cho biết thêm, việc đầu tư khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống không chỉ góp phần ngăn chặn nước biển dâng do bão, bảo vệ an toàn cho khoảng 1.200 nhân khẩu mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực ven biển. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành nghề ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.