Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Đầu tư 550 tỷ đồng nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đầu tư 550 tỷ đồng để khôi phục, nâng cấp, thiết lập hệ thống ngăn chặn nước biển dâng do bão, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

de-hoi-thong-04.jpg﻿
de-hoi-thong-03.jpg﻿
de-hoi-thong-2.jpg﻿
Tuyến đê Hội Thống qua xã Đan Hải nhiều năm nay bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho hay: "UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống dài 5km với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028."

Khoảng 5 năm trở lại đây, tuyến đê Hội Thống xuất hiện tình trạng sạt lở, xói mòn. Ngành chức năng đã đầu tư xây dựng hệ thống kè ngầm nhằm ngăn chặn nước biển xâm thực. Tuy nhiên, tình trạng xói lở bờ biển vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là đoạn tuyến qua thôn Tân Ninh Châu và thôn Hội Long.

Mùa mưa bão năm 2025, xã Đan Hải cùng lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, người dân đã dùng hàng trăm khối đá hộc, rọ sắt, cọc gỗ, bao cát gia cố đê Hội Thống và sơ tán toàn bộ các hộ dân gần khu vực tuyến đê.

Tuy vậy, dưới ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, tuyến đê Hội Thống vẫn bị sóng biển đánh “tơi tả”.

de-hoi-thong-5ba.jpg
Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng gia cố đê Hội Thống trong mùa mưa bão năm 2025.

Việc khôi phục, nâng cấp tuyến đê Hội Thống sẽ bám theo tuyến đê hiện trạng, được chia làm 3 phân đoạn dựa trên địa hình và mức độ sạt lở để có giải pháp xử lý phù hợp.

Phần đỉnh đê được xây dựng tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép phía biển, bên trong là mặt đê rộng 9m, kết cấu bằng bê tông nhựa kết hợp đường giao thông cứu hộ, cứu nạn và phục vụ dân sinh, phát triển du lịch, dịch vụ.

de-hoi-thong-02a.jpg
Tuyến đê Hội Thống qua xã Đan Hải sẽ được đầu tư khôi phục, nâng cấp.

Phần thân đê được đắp mở rộng về phía biển. Trong khi đó, mái đê phía biển được gia cố chắc chắn bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn trên hệ khung bê tông cốt thép; mái đê phía trong cơ bản giữ nguyên, chỉ gia cố sửa chữa ở những chỗ hư hỏng.

Chân đê được bảo vệ bằng lăng thể đá hộc, kết hợp đóng cọc cừ bê tông dự ứng lực (ở các đoạn xung yếu sát biển) hoặc ống buy (ở đoạn có bãi bồi rộng).

Ông Trần Quỳnh Thao cho biết thêm, việc đầu tư khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống không chỉ góp phần ngăn chặn nước biển dâng do bão, bảo vệ an toàn cho khoảng 1.200 nhân khẩu mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực ven biển. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành nghề ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#Sạt lở đê Hội Thống #Đê Hội Thống bị sạt lở #Đê Hội Thống #Nâng cấp đê Hội Thống #Đê Hội Thống Đan Hải #Nâng cấp đê #Đê Hội Thống được nâng cấp #Gia cố đê Hội Thống

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 4/2026

[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, Hà Tĩnh ghi nhận sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các mặt, từ công nghiệp mũi nhọn, thương mại - dịch vụ đến xuất nhập khẩu, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế cả năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!