Kinh tế

Cập nhật quy định mới của Luật Đầu tư cho cán bộ, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Quỳnh Sơn
(Baohatinh.vn) - Luật Đầu tư 2025 với nhiều điểm mới được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến một số điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến: quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; quy trình triển khai dự án; thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài và các quy định chuyển tiếp đối với dự án.

Luật Đầu tư 2025 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, không tính vào tiến độ thực hiện dự án khoảng thời gian bàn giao đất, điều chỉnh quy hoạch, thanh tra, kiểm tra hoặc xảy ra các trường hợp bất khả kháng.

Đồng thời, cho phép áp dụng thủ tục điều chỉnh đơn giản đối với các trường hợp cập nhật địa điểm đầu tư do sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thay cho UBND cấp tỉnh được đánh giá là bước cải cách quan trọng, góp phần giảm tầng nấc trung gian, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư.

Một điểm mới đáng chú ý khác là thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn đáng kể, còn 25 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và 17 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bà Hoàng Thị Nam Phương – Phó Trưởng phòng Pháp chế tài chính - ngân sách, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính phổ biến một số điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi về cơ chế “luồng xanh” (Điều 28 Luật Đầu tư và Điều 46 đến Điều 50 của Nghị định số 96/2026/NĐ-CP) trong thủ tục đầu tư đặc biệt. Theo quy định mới, nhiều dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do được quyền lựa chọn thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2025 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP được đánh giá sẽ góp phần tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các điểm nghẽn trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
