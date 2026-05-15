Cập nhật quy định mới của Luật Đầu tư cho cán bộ, doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Luật Đầu tư 2025 với nhiều điểm mới được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến một số điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến: quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; quy trình triển khai dự án; thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài và các quy định chuyển tiếp đối với dự án.
Luật Đầu tư 2025 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, không tính vào tiến độ thực hiện dự án khoảng thời gian bàn giao đất, điều chỉnh quy hoạch, thanh tra, kiểm tra hoặc xảy ra các trường hợp bất khả kháng.
Đồng thời, cho phép áp dụng thủ tục điều chỉnh đơn giản đối với các trường hợp cập nhật địa điểm đầu tư do sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thay cho UBND cấp tỉnh được đánh giá là bước cải cách quan trọng, góp phần giảm tầng nấc trung gian, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đầu tư.
Một điểm mới đáng chú ý khác là thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn đáng kể, còn 25 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và 17 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi về cơ chế “luồng xanh” (Điều 28 Luật Đầu tư và Điều 46 đến Điều 50 của Nghị định số 96/2026/NĐ-CP) trong thủ tục đầu tư đặc biệt. Theo quy định mới, nhiều dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do được quyền lựa chọn thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Những điểm mới của Luật Đầu tư 2025 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP được đánh giá sẽ góp phần tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các điểm nghẽn trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư.
