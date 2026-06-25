Phát hiện hang động lớn giữa rừng còn nhiều bí ẩn chờ khám phá

Ngày 23/6, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng của đơn vị đã phát hiện lối vào một hang động lớn, ẩn mình giữa rừng nguyên sinh, thuộc tiểu khu 638S, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện hang động trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng (Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Theo kết quả khảo sát ban đầu của lực lượng bảo vệ rừng, chiều rộng lòng hang ước tính gần 70m. Đi sâu vào trong hang khoảng 200m, đơn vị khảo sát phát hiện hang chia thành 4 nhánh lớn ăn sâu vào lòng núi. Bên trong có nhiều khối thạch nhũ đa dạng về hình dáng, màu sắc.

Dựa theo cấu trúc địa chất, đội khảo sát dự đoán bên trong lòng hang còn sở hữu hệ thống thạch nhũ kỳ vĩ hơn nữa và khả năng có hệ thống mạch nước ngầm chảy xuyên qua.

Do điều kiện trang thiết bị bảo hộ và kỹ thuật hạn chế, đoàn khảo sát chưa thể tiến sâu để khám phá những bí ẩn bên trong hang động.

Trong hang động vừa phát hiện có nhiều khối thạch nhũ đa dạng về hình dáng, màu sắc (Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Đáng chú ý, nằm gần khu vực hang động mới phát hiện có một hố sụt lớn. Vị trí này khá gần động Vân Tiên (thuộc địa giới hành chính xã Hướng Phùng, Quảng Trị), được phát hiện cách đây hơn 10 năm. Điều này đặt ra giả thuyết về một hệ thống hang động quy mô lớn và liên kết chặt chẽ trong khu vực.

Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đang liên hệ, phối hợp với đơn vị, chuyên gia trong lĩnh vực hang động tổ chức đoàn khảo sát với đầy đủ trang thiết bị để khám phá những bí ẩn bên trong hang động vừa phát hiện.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát hang động vừa được phát hiện tại Quảng Trị (Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Trước đó, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam phối hợp đơn vị chức năng, người dân địa phương tại Quảng Trị cũng khảo sát nhiều hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các xã vùng đệm của vườn.

Đoàn thám hiểm đã khảo sát 29 hang động, trong đó 26 hang mới và mở rộng khám phá 3 hang cũ với tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643m. Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao đã được ghi nhận.