Phát hiện thác nước cực hiếm cao khoảng 350m trong hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Đội khảo sát vừa phát hiện một hang động mới trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đặc biệt, trong hang này có một thác nước cao tới 350m.

Hang động mới vừa được phát hiện trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có thác nước cực hiếm - Ảnh: T.G.

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đội khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động mới trong khu vực vườn, đặc biệt bên trong hang này có thác nước rất độc đáo.

Theo đó, đội khảo sát đã phát hiện hang động này và bước đầu tiếp cận khảo sát bên trong. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy hang có độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng và xuất hiện dòng nước chảy bên trong lòng hang từ trên xuống dưới tạo thành một thác nước rất độc đáo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc khảo sát hiện vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận, nên chưa thể đánh giá toàn diện.

Cũng theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha-Kẻ Bàng được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó có khoảng 50 hang được đưa vào khai thác du lịch.

Hang Sơn Đoòng ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là hang động lớn nhất thế giới. Trong hang này có tồn tại một hệ thống sông ngầm. Một số hang khác cũng có dấu hiệu của dòng chảy.

Tuy nhiên để dòng chảy tạo thành thác nước cao hàng trăm mét trong hang thì cực hiếm.

Vị thuốc quý từ lá sen

Ngoài hạt sen, tâm sen, ngó sen…, lá sen là một trong những vị thuốc quý để phòng ngừa và chữa trị các chứng bệnh do nắng nóng gây nên, đã được sử dụng làm thuốc từ lâu đời.
Các món canh giúp giảm cân dễ nấu

Những món canh thanh mát, ít calo, giàu chất xơ hoặc có thêm đạm nhẹ giúp giảm tổng năng lượng nạp vào mà vẫn no lâu, trở thành 'trợ thủ' đắc lực trong quá trình giảm cân...
Tin vui cho những người thích ăn quả dứa

Không chỉ là loại trái cây chua ngọt giúp chống ngấy, dứa (thơm) có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch và tăng miễn dịch khi ăn với lượng vừa phải.
4 thói quen khiến da lão hóa nhanh chóng

Bác sĩ Raj Arora (Anh) chỉ ra 4 thói quen hằng ngày đang âm thầm tàn phá làn da, gồm nằm nghiêng ngủ, không chống nắng, dùng vaping và để cơ thể mất nước.
Nuôi dưỡng nhân cách từ những điều giản dị

Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Ở Hà Tĩnh, từ gia đình đến nhà trường, những giá trị yêu thương đang được vun đắp cho con trẻ mỗi ngày.
Sự nguy hại của hộp nhựa cũ

Tái sử dụng hộp nhựa dùng một lần hoặc hộp cũ trầy xước để đựng thức ăn dễ làm thôi nhiễm vi nhựa, tăng rủi ro ngộ độc.
Các bể bơi ở Hà Tĩnh hút khách

Hà Tĩnh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi gần 40 độ C. Để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã tìm đến các bể bơi trên địa bàn.