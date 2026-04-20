Phát hiện thác nước cực hiếm cao khoảng 350m trong hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Hang động mới vừa được phát hiện trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có thác nước cực hiếm - Ảnh: T.G.

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đội khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động mới trong khu vực vườn, đặc biệt bên trong hang này có thác nước rất độc đáo.

Theo đó, đội khảo sát đã phát hiện hang động này và bước đầu tiếp cận khảo sát bên trong. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy hang có độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng và xuất hiện dòng nước chảy bên trong lòng hang từ trên xuống dưới tạo thành một thác nước rất độc đáo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc khảo sát hiện vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận, nên chưa thể đánh giá toàn diện.

Cũng theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha-Kẻ Bàng được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó có khoảng 50 hang được đưa vào khai thác du lịch.

Hang Sơn Đoòng ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là hang động lớn nhất thế giới. Trong hang này có tồn tại một hệ thống sông ngầm. Một số hang khác cũng có dấu hiệu của dòng chảy.

Tuy nhiên để dòng chảy tạo thành thác nước cao hàng trăm mét trong hang thì cực hiếm.