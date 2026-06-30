Đoàn khảo sát Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Ngày 30/6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ dẫn đầu đoàn khảo sát làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc



Giai đoạn từ năm 2022 đến ngày 18/6/2026, toàn tỉnh đã đưa gần 51.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thị trường tiếp nhận chủ yếu gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Liên bang Đức, Rumani và một số nước châu Âu, Trung Đông.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.



Lao động Hà Tĩnh đi làm việc ở nước ngoài không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước, người lao động còn tích lũy được kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức và kinh nghiệm làm việc trong môi trường hiện đại, từ đó có sự thay đổi về tư duy, tác phong lao động và cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đây chính là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hằng năm UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, cảnh báo, ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Hữu Công thông tin về thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động; chi phí môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; phân cấp, phân quyền cho cấp xã trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; triển khai các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng internet an toàn cho trẻ em; cơ chế phối hợp trong quản lý, giám sát trẻ em trên không gian mạng; việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Hà Tĩnh luôn quan tâm thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đối với các ý kiến, gợi mở của đoàn khảo sát, tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau khi người lao động trở về địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ đánh giá cao những kết quả của tỉnh đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ kết luận buổi làm việc.



Đối với kiến nghị, đề xuất của tỉnh tại buổi làm việc, đoàn tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, tham mưu Quốc hội xem xét, sửa đổi một số dự án luật liên quan, bảo đảm sát thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực.