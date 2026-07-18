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Chính trị

Đã quy tập được 100 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

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Trong ngày 18/7, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sỹ và một số di vật kèm theo.

Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sỹ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sỹ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tính đến 16 giờ ngày 18/7, sau 13 ngày khai quật, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sỹ; 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 18/7, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sỹ và một số di vật kèm theo.

Các hài cốt liệt sỹ sau khi được xử lý theo đúng trình tự quy định đã được đưa về quàn trang trọng tại Khu tưởng niệm.

Trước đó, chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối anh hùng liệt sỹ; thăm và động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam.

Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhắn nhủ: “Mỗi bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam."

Chia sẻ quyết tâm của các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74) cho biết: Thời gian vừa qua, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và tìm kiếm đến đâu là bảo đảm sạch đến đó, không để sót hài cốt liệt sỹ tại vị trí nơi tìm kiếm.

Trong thời gian tới, với tinh thần nỗ lực vượt khó và không quản ngại khó khăn, đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, để đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ cũng như sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và nhân dân đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại công viên./.

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#tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng

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