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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 16/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà ông Lê Quang A (SN 1924, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên). Ông Lê Quang A là cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia cách mạng vào tháng 3/1945.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi, tặng quà ông Lê Quang A.
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã tới thăm, tặng quà ông Lê Quang Phì (SN 1948, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên) là thương binh 2/4. Ông Lê Quang Phì nhập ngũ tháng 8/1967, bị thương tháng 12/1967 tại chiến trường Đường 9 Quảng Trị.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà ông Đặng Tưng (SN 1922, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên), là cha của liệt sĩ Đặng Văn Bình. Hiện, sức khỏe của ông đã yếu và đang sống cùng con trai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới thăm ông Nguyễn Trí Tuấn (SN 1952, trú tại thôn Hòa Sơn, xã Cẩm Hưng), là thương binh 71%. Ông Tuấn nhập ngũ tháng 1/1970, bị thương năm 1972 tại Lào.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới thăm ông Nguyễn Trí Tuấn (SN 1952, trú tại thôn Hòa Sơn, xã Cẩm Hưng), là thương binh 71%. Ông Tuấn nhập ngũ tháng 1/1970, bị thương năm 1972 tại Lào.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm và lòng tri ân trong các tầng lớp nhân dân.

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Tags:

#Nguyễn Hồng Lĩnh #Thương binh #Cách mạng #Cẩm Xuyên #Chăm sóc người có công #Lễ kỷ niệm #Đền ơn đáp nghĩa

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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