Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 16/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên.
Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm và lòng tri ân trong các tầng lớp nhân dân.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
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