Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ 15/07/2026 12:19 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2026 12:06 Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định 15/07/2026 11:12 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc 15/07/2026 10:16 Dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong 15/07/2026 10:05 Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Sôi nổi chiến dịch "Mùa hè xanh" trên địa bàn Hà Tĩnh 15/07/2026 08:02 Hàng trăm sinh viên tình nguyện mang sức trẻ và nhiệt huyết đến với các xã miền núi, vùng biên Hà Tĩnh, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Trưởng bản Thọong Pẹ: Đối với chúng tôi, quân y BĐBP Hà Tĩnh là con cháu trong bản 15/07/2026 05:03 Quân y BĐBP Hà Tĩnh mang theo túi thuốc, ống nghe, lời thề Hippocrates vượt qua đỉnh Keo Nưa chăm sóc sức khỏe người dân, phát huy sức mạnh đối ngoại, bảo vệ biên cương.

Thủ tướng: Không có chủ trương sáp nhập xã, phường trên diện rộng 14/07/2026 21:42 Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp xã, phường trên diện rộng; việc điều chỉnh thực hiện sau khi địa phương đề xuất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có tân Chính ủy 14/07/2026 19:03 Chiều 14/7, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Phạm Văn Sâm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 14/07/2026 18:30 Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc 14/07/2026 17:18 Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với Trung tướng Đinh Văn Nơi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mai 14/07/2026 13:58 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Bộ Quốc phòng - Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 tại Hà Tĩnh 14/07/2026 12:37 Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng loạt khởi công hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam từ ngày 15/7 14/07/2026 10:43 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu 10 địa phương chưa triển khai khẩn trương tổ chức lễ khởi công đồng loạt chương trình vào ngày 15/7. Trước đó, Hà Tĩnh là một trong 24 địa phương đã chủ động triển khai, được biểu dương vì thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ.

Xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân hơn 13/07/2026 17:29 Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, trong sạch, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng 13/07/2026 14:27 Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị 13/07/2026 14:09 Các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực...

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về nội chính 13/07/2026 11:14 Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2026 05:15 Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

Xây dựng văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ 13/07/2026 05:00 Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã giúp lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới 12/07/2026 14:54 80 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân luôn khẳng định vai trò to lớn trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc 11/07/2026 19:34 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/07/2026 14:52 Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh 11/07/2026 14:46 Những cử nhân làm cán bộ thôn đang trở thành làn gió mới ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, góp phần đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và xây dựng khu dân cư trong giai đoạn mới.

[Infographic] “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh: Những kết quả bước đầu 11/07/2026 13:30 Những kết quả bước đầu trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động 11/07/2026 12:57 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất,” là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp 11/07/2026 12:44 Thủ tướng yêu cầu xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh; kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/07/2026 11:59 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội 11/07/2026 11:56 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn mong muốn nguồn lực sẽ góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách và thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.