TP Hải Phòng hỗ trợ Hà Tĩnh 500 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố mong muốn những tình cảm sẻ chia của TP Hải Phòng sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh.
Sáng 17/7, nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm trưởng đoàn đã trao tặng quà hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công tác an sinh xã hội.
Tham dự buổi tiếp nhận có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Đoàn công tác TP Hải Phòng đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng bày tỏ về những tình cảm sẻ chia của Đảng bộ và Nhân dân thành phố với mong muốn góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa các gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ và Nhân dân TP Hải Phòng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, đây là nguồn động viên quý báu để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, gia đình chính sách, góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu 10 địa phương chưa triển khai khẩn trương tổ chức lễ khởi công đồng loạt chương trình vào ngày 15/7. Trước đó, Hà Tĩnh là một trong 24 địa phương đã chủ động triển khai, được biểu dương vì thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ.
Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, trong sạch, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân.
Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.