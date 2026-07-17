TP Hải Phòng hỗ trợ Hà Tĩnh 500 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Sáng 17/7, nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm trưởng đoàn đã trao tặng quà hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công tác an sinh xã hội. Tham dự buổi tiếp nhận có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đoàn công tác TP Hải Phòng đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng bày tỏ về những tình cảm sẻ chia của Đảng bộ và Nhân dân thành phố với mong muốn góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa các gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ và Nhân dân TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, đây là nguồn động viên quý báu để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, gia đình chính sách, góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.