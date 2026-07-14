Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với Trung tướng Đinh Văn Nơi.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Theo quyết định của Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ban Bí thư chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê ở TP Cần Thơ, là Tiến sĩ chuyên ngành An ninh và Trật tự xã hội (Học viện Cảnh sát nhân dân).
Đồng chí nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô năm 1993, chuyển sang công tác trong lực lượng Công an TP Cần Thơ từ năm 1998.
Năm 2016, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.
Từ tháng 6-2020 đến tháng 8-2022, đồng chí làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang; từ tháng 9-2022 đến tháng 7-2024, làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
Tháng 1-2023, đồng chí được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.
Tháng 8-2024, đồng chí được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.
Tháng 7-2025, đồng chí được thăng cấp bậc hàm trung tướng.
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