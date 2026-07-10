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Chính trị

Lắng đọng và hào hùng chương trình “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử”

Ngọc Loan - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Chương trình nghệ thuật “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử” đã tái hiện chân thực những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và ý chí kiên cường, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật tại lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh có chủ đề “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử”, gồm 3 chương: Trận địa bên bờ sông, Lửa thép Bãi Dừa và Vang mãi khúc tráng ca.
Chương trình nghệ thuật tại lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh có chủ đề “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử”, gồm 3 chương: Trận địa bên bờ sông, Lửa thép Bãi Dừa và Vang mãi khúc tráng ca.
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Chương trình được dàn dựng công phu theo các hình thức hoạt cảnh kết hợp dân ca ví, giặm, những làn điệu ca trù, lời bình và âm nhạc; tái hiện chân thực, xúc động và đầy tự hào về cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.
Chương 1 “Trận địa bên bờ sóng” mở ra không gian biển trời Cổ Đạm thanh bình với sân khấu bán thực cảnh, những ụ pháo dưới hàng dừa xanh và hình ảnh đoàn quân ra trận.
Chương 1 “Trận địa bên bờ sóng” mở ra không gian biển trời Cổ Đạm thanh bình với sân khấu bán thực cảnh, những ụ pháo dưới hàng dừa xanh và hình ảnh đoàn quân ra trận.
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Chương mở đầu tái hiện những ngày đầu Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh về bảo vệ vùng biển Nghi Xuân (cũ).
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﻿Trong gian khó, tình quân dân thắm thiết qua những làn điệu dân ca ví, giặm, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ biến bãi cát ven biển thành trận địa kiên cường bảo vệ quê hương.
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Chương 2 “Lửa thép Bãi Dừa” khắc họa cuộc chiến đấu ác liệt, tinh thần quyết tử và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh trong trận chiến bảo vệ biển trời quê hương.
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Tiếng bom đạn, hoạt cảnh chiến đấu, lời thoại kịch cùng những ca khúc trầm hùng đã làm sống dậy trận chiến khốc liệt, tôn vinh tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các anh hùng liệt sĩ.
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Những người lính trẻ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, viết nên bản hùng ca bất tử bằng chính tuổi xuân và máu xương của mình, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng đội và Nhân dân.
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Đại biểu xúc động theo dõi chương trình.
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Ca khúc "Nơi ấy quê mình" với phần thể hiện của ca sĩ Thanh Tài, tốp múa Đoàn văn công Quân khu 4 và Vũ đoàn Sen Việt kết lại chương 2 trong không khí sâu lắng, đậm tình quê, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
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Chương 3 là lời tri ân, khẳng định sự bất tử của các anh hùng liệt sĩ trong lòng quê hương và Tổ quốc, đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp.
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Màn múa hát tập thể khép lại chương trình trong không khí hào hùng, khẳng định khúc tráng ca Bãi Dừa sẽ mãi ngân vang cùng sự phát triển của quê hương Hà Tĩnh.
Chương trình nghệ thuật là dịp để cán bộ, Nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh tại trận địa Bãi Dừa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Chương trình nghệ thuật là dịp để cán bộ, Nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh tại trận địa Bãi Dừa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

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Tags:

#Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh #Khu di tích lịch sử Bãi Dừa #trận địa pháo Bãi Dừa #Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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