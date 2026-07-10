Lắng đọng và hào hùng chương trình “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử”

(Baohatinh.vn) - Chương trình nghệ thuật “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử” đã tái hiện chân thực những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và ý chí kiên cường, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.
Chương mở đầu tái hiện những ngày đầu Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh về bảo vệ vùng biển Nghi Xuân (cũ).
Tiếng bom đạn, hoạt cảnh chiến đấu, lời thoại kịch cùng những ca khúc trầm hùng đã làm sống dậy trận chiến khốc liệt, tôn vinh tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các anh hùng liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.
Trọn gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo dân tộc vượt qua những thử thách cam go nhất của thế kỷ XX, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.
Không chỉ nhanh chóng kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, nhiều thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới cách quản lý, giúp bộ máy ở cơ sở sớm ổn định, đáp ứng yêu cầu quản trị trong điều kiện địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn.
Sau gần nửa năm thực hiện Quy chế số 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.
Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của ngành xây dựng.
Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Bên cạnh các nội dung về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).
Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, hội nghị đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!