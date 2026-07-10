Lắng đọng và hào hùng chương trình “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử”

Tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 09/07/2026 10:08 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị 09/07/2026 08:39 Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, Chính phủ yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhà lãnh đạo chiến lược, nhà tư duy lớn của cách mạng Việt Nam 09/07/2026 07:54 Trọn gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo dân tộc vượt qua những thử thách cam go nhất của thế kỷ XX, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ 09/07/2026 05:50 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sỹ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ứng dụng công nghệ trong công tác tham mưu cấp ủy 08/07/2026 23:15 Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

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Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela 08/07/2026 17:10 Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

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Những "nhịp cầu" thắm tình hữu nghị ở biên giới Hà Tĩnh 08/07/2026 14:32 Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ vững tay súng mà còn lặng lẽ nâng bước học sinh nghèo bên kia biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập 08/07/2026 13:39 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao.

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Những "gia sư công nghệ" của mùa hè tình nguyện 08/07/2026 05:11 Bên cạnh các hoạt động tình nguyện hè, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang trở thành những "gia sư công nghệ", đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số.

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Hà Tĩnh quán triệt nghị quyết về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng 07/07/2026 18:48 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng 07/07/2026 18:08 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của ngành xây dựng.

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Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 8/7 07/07/2026 13:48 Bên cạnh các nội dung về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng cuối năm 07/07/2026 11:45 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã họp đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

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Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc vào cuộc sống 07/07/2026 05:02 Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Nghiên cứu sáp nhập 705 xã, phường để tránh phân tán nguồn lực 06/07/2026 16:52 Theo Bộ Nội vụ, các cơ quan nghiên cứu sáp nhập 705 xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn để tránh phân tán nguồn lực đầu tư, tăng chi phí quản lý và hạn chế phát triển.

Hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 thống nhất quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 06/07/2026 14:45 Ngày 6/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ tư, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.