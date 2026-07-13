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Chính trị

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

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Một góc Thành Sen - trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã ký ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 10/7/2026 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026).

Theo kế hoạch, đây là dịp để tuyên truyền sâu rộng về chặng đường 195 năm hình thành, xây dựng, đấu tranh và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh; làm nổi bật những thành tựu quan trọng đạt được sau 35 năm tái lập tỉnh. Khẳng định và tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; phát huy những giá trị tốt đẹp, phẩm chất và bản sắc con người Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Cùng đó là giới thiệu, quảng bá những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

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Kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh là dịp để phát huy những giá trị tốt đẹp của người Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Các hoạt động chính gồm: phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026).

Tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Tĩnh (dự kiến 27/7-3/8/2026) với các nội dung như: Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh; không gian diễn xướng các loại hình di sản văn hóa của tỉnh (Trò Kiều, Sắc bùa, Ca trù); các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hà Tĩnh, giải Bóng đá nhi đồng toàn tỉnh.

Tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ, trong đó lễ dâng hương cấp tỉnh dự kiến vào ngày 16/8/2026.

Tọa đàm khoa học về quá trình hình thành, xây dựng, đấu tranh và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh qua 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh, dự kiến vào tháng 9/2026.

Các hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề về truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh cho học sinh, sinh viên.

Các hoạt động hưởng ứng tại địa phương khuyến khích tổ chức các chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật quần chúng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh nói riêng và dân tộc nói chung; các giải thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu thể thao phù hợp, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, tạo không khí vui tươi phấn khởi.

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#35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh #195 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh #Thành Sen

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