Thủ tướng: Không có chủ trương sáp nhập xã, phường trên diện rộng

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều 14/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực điều hành và quản trị.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp xã, phường trên diện rộng. Các địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã nếu thấy cần thiết, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng cho biết cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã. Cuối năm nay, cơ quan chức năng sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, chiều 14/7. Ảnh: VGP

Hiện nay, cả nước còn 705 xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, 17 đơn vị chưa đạt cả hai tiêu chuẩn; 529 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn diện tích và 159 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn dân số.

Theo ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), việc rà soát các đơn vị chưa đạt chuẩn không đồng nghĩa sẽ tiếp tục một đợt sắp xếp trên diện rộng. Nhiều xã, phường ở khu vực biên giới, vùng sâu hoặc có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa sẽ không thuộc diện điều chỉnh như các giai đoạn trước.

Đối với các xã, phường có quy mô nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp đặc thù, địa phương cần nghiên cứu phương án sắp xếp để nâng quy mô. Các tỉnh, thành cũng có thể đề xuất xây dựng đơn vị hành chính cấp xã với quy mô lớn hơn tiêu chuẩn hiện hành.

Ông Tuấn khẳng định sẽ không sắp xếp đồng loạt toàn bộ 705 xã, phường chưa đạt chuẩn mà xem xét từng trường hợp, căn cứ điều kiện và đặc điểm cụ thể của từng địa bàn.

Theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã miền núi phải có tối thiểu 5.000 dân và diện tích 100 km2; xã hải đảo có tối thiểu 2.500 dân và diện tích 15 km2; các xã còn lại phải có từ 16.000 dân và diện tích 30 km2. Phường phải có tối thiểu 21.000 dân và diện tích 5,5 km2.