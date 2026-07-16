Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết 2 quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp

Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết đơn thư và cải cách tư pháp, giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy MTTQ tỉnh và giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Tư pháp.

Chiều 16/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ ký kết 2 quy chế phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết đơn thư và cải cách tư pháp, giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy MTTQ tỉnh và giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Tư pháp. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ ký kết quy chế phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đại biểu dự lễ ký kết.

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ tỉnh có 6 điều, trong đó, thống nhất phối hợp tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo việc phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn tố cáo, khiếu nại của công dân theo thẩm quyền; phối hợp giám sát và đôn đốc việc thực hiện các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực tới ổn định chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày các quy chế phối hợp.

Chỉ đạo việc phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan thuộc khối nội chính và các cơ quan thuộc khối các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, đảng uỷ các xã, phường và MTTQ các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Sở Tư pháp có 7 điều, thống nhất nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết.

Phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch về cải cách tư pháp.

Phối hợp tham mưu xử lý một số vụ việc trên địa bàn tỉnh có tính chất phức tạp và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quá trình phối hợp, các đơn vị cử cán bộ, công chức phối hợp; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia ý kiến; với những vấn đề quan trọng cần thảo luận, bên có yêu cầu tổ chức họp trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và đại diện lãnh đạo hai cơ quan được mời tham dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị khác do các bên chủ trì về những nội dung liên quan đến phạm vi phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại lễ ký kết.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh và giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết đơn thư và cải cách tư pháp.

​Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Việc ký kết các quy chế phối hợp có ý nghĩa rất thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 3 đơn vị quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và nội dung của các quy chế, xác định việc thực hiện quy chế là trách nhiệm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Ngay sau lễ ký kết phải cụ thể hóa bằng chương trình phối hợp hằng năm; xác định rõ đầu việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm; lấy hiệu quả phối hợp làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động dự báo tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề mới phát sinh, nhất là những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe, tập hợp ý kiến Nhân dân; phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phát hiện sớm những bất cập để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đảng ủy Sở Tư pháp cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; gắn hoàn thiện thể chế với yêu cầu cải cách tư pháp, kiểm soát quyền lực, tháo gỡ điểm nghẽn về pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa vi phạm.

Các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ việc nổi cộm, những vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm; bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ hoặc để vụ việc kéo dài, phát sinh phức tạp do thiếu phối hợp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, mặt trận và tư pháp thật sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Mỗi cán bộ phải nêu cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để cản trở sự phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu chứng kiến ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh.