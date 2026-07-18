Lắng đọng đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương"

Tối 18/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, với sự chung tay của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tri ân người có công với cách mạng và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Cùng dự có đại diện các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, các tổ chức, doanh nghiệp.