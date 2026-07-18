Lắng đọng đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương"

(Baohatinh.vn) - Những giai điệu giàu cảm xúc tại đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tri ân người có công với cách mạng và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tối 18/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, với sự chung tay của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tri ân người có công với cách mạng và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Cùng dự có đại diện các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, các tổ chức, doanh nghiệp.
Sau phần trao tặng hỗ trợ, các đại biểu và khán giả được hòa mình vào đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" với 23 tiết mục đặc sắc về tình yêu quê hương, đất nước, con người do NSND Thanh Lam, ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần) cùng Đoàn Tiếp viên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các nghệ sĩ biểu diễn.
Góp mặt trong đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương", ca sĩ Hà Trần đã thể hiện nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Em về tinh khôi, Mùa hè đẹp nhất, Mẹ tôi.
Thông qua những giai điệu giàu cảm xúc và sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" đã góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần tương thân tương ái và tiếp thêm nguồn lực để chăm lo người có công với cách mạng, các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ca sĩ Thanh Lam mang đến cho khán giả những giai điệu sâu lắng về quê hương, đất nước và con người qua các ca khúc: Hoa sữa, Ngôi sao cô đơn, Dấu chân địa đàng, Em tôi, Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh...
Đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức và lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.
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