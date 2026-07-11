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Xã hội

[Infographic] Hướng dẫn thông báo lưu trú khi nhà có người đến ở qua đêm trên VNeID

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Người dân có thể thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID khi có người ở lại qua đêm tại nhà theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7.

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