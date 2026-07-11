[Infographic] Hướng dẫn thông báo lưu trú khi nhà có người đến ở qua đêm trên VNeID

Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.
Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây đắp từ những khoảnh khắc sum vầy, mà còn từ sự quan tâm dành cho nhau mỗi ngày. Tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế, Vinamilk Sure mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - một trong những nền tảng giúp gìn giữ sự gắn kết và yêu thương dưới mỗi mái nhà.
Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Mỗi mùa thi khép lại cũng là lúc hàng nghìn học sinh đứng trước những ngã rẽ mới: trường THPT công lập, giảng đường đại học, nhưng cũng có thể là học nghề, đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay khởi nghiệp. Dẫu khác nhau về lối đi, điểm đến của mỗi hành trình vẫn là khát vọng lập thân, lập nghiệp.