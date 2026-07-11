[Infographic] Hướng dẫn thông báo lưu trú khi nhà có người đến ở qua đêm trên VNeID

Tuyên Quang: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán 09/07/2026 16:45 Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế 09/07/2026 12:00 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Ấm áp hoạt động tri ân người có công 09/07/2026 11:12 Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

"Nước rút" trên hai công trình trường học vùng biên ở Hà Tĩnh 09/07/2026 09:59 Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.

Đề xuất sáp nhập hàng loạt trường sư phạm, sau 2030 không còn cao đẳng sư phạm 09/07/2026 08:20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.

Những mái đầu bạc trắng gửi hy vọng vào tìm kiếm danh tính liệt sĩ 08/07/2026 17:32 Hành trình lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh thể hiện lòng tri ân và khát vọng sớm xác định danh tính những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng của trẻ em Hà Tĩnh 08/07/2026 16:07 Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.

Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương tự rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, báo cáo trước 10-7 08/07/2026 10:09 Động thái được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ chương trình “Hoa dâng Bác” ở Hà Tĩnh 08/07/2026 10:00 Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt? 08/07/2026 05:06 Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.

Chung tay ủng hộ chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 07/07/2026 15:02 Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện - Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức, kéo dài đến hết ngày 10/9/2026.

Bộ Y tế triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế 07/07/2026 14:53 Bộ Y tế xác định đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ.

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Danh sách xã, phường ở Hà Tĩnh được áp dụng mức phụ cấp khu vực 07/07/2026 11:03 Tại Hà Tĩnh, nhiều xã, phường được áp dụng mức phụ cấp khu vực với hệ số từ 0,1 đến 0,5, căn cứ điều kiện địa lý, mức độ khó khăn và đặc thù của từng địa bàn.

Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong thị trường lao động 07/07/2026 08:25 Thay vì lựa chọn nghỉ ngơi, an dưỡng, nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh tiếp tục chủ động tìm kiếm việc làm, khẳng định vai trò không nhỏ trong thị trường lao động hiện nay.

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Tuổi trẻ Hà Tĩnh và mùa hè ý nghĩa 06/07/2026 14:00 Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã chọn mùa hè tình nguyện để cống hiến và dìu dắt thiếu niên nhi đồng. Đây là mùa của sự sẻ chia, gắn kết và trưởng thành.

Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh 06/07/2026 13:33 Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.

Lấy mẫu ADN gần 600 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm 06/07/2026 11:26 Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN 06/07/2026 05:05 Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.

Những nghi vấn có sự bất thường trong coi thi tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang 06/07/2026 04:08 Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Thuốc kê đơn: Siết luật, lỏng thực thi 05/07/2026 15:00 Dù quy định đã được siết chặt, thuốc kê đơn vẫn dễ dàng mua bán không cần đơn tại nhiều nhà thuốc ở Hà Tĩnh và trên các trang mạng xã hội, cho thấy những bất cập trong công tác quản lý và thực thi.

Sống khỏe cùng BHT: Phục hồi chức năng - Chìa khóa hồi sinh vận động 05/07/2026 10:00 Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 05/07/2026 08:25 Chính phủ đã có văn bản quy định chi tiết về 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ 01/07/2026.

Trường công, đại học có phải là lựa chọn duy nhất? 05/07/2026 05:10 Mỗi mùa thi khép lại cũng là lúc hàng nghìn học sinh đứng trước những ngã rẽ mới: trường THPT công lập, giảng đường đại học, nhưng cũng có thể là học nghề, đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay khởi nghiệp. Dẫu khác nhau về lối đi, điểm đến của mỗi hành trình vẫn là khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Trên 45,4% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc 05/07/2026 04:46 Theo báo cáo từ Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên 606.000 người dân Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, đạt 45,4% dân số.