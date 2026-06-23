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Messi phá kỷ lục mọi thời đại, Argentina thẳng tiến vòng knock-out

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Lionel Messi đã vượt qua kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose để tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại, góp công lớn giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng 1/16.

Argentina nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra bước ngoặt ngay phút thứ 4 khi Lisandro Martinez bị Stefan Posch phạm lỗi trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài không cho đội bóng Nam Mỹ hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định đã được thay đổi.

Tuy nhiên, Messi lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi thực hiện không thành công quả penalty. Cú sút của siêu sao 39 tuổi đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV Argentina.

Thoát thua, Áo thi đấu đầy hưng phấn. Marcel Sabitzer, David Alaba và Konrad Laimer liên tục gây áp lực khiến Argentina gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian giữa hiệp một. Dẫu vậy, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch thế giới vẫn lên tiếng đúng lúc.

Messi bỏ lỡ 1 quả penalty ngay từ đầu trận.
Messi bỏ lỡ 1 quả penalty ngay từ đầu trận.

Phút 37, Facundo Medina căng ngang thuận lợi để Messi dứt điểm gọn gàng tung lưới Áo. Bàn thắng này không chỉ giúp Argentina vượt lên dẫn trước mà còn đưa El Pulga cán mốc 17 bàn tại World Cup, chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Sau giờ nghỉ, Áo nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Thủ thành Emiliano Martinez phải liên tiếp trổ tài trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Sabitzer. Tuy nhiên, đại diện châu Âu không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Argentina.

Những phút cuối trận diễn ra cởi mở hơn khi Áo buộc phải mạo hiểm dâng cao. Argentina có thêm nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Nico Gonzalez và các đồng đội đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, Messi một lần nữa tỏa sáng. Từ tình huống lộn xộn trước khung thành, đội trưởng Argentina tung cú sút quyết đoán xuyên qua rừng chân hậu vệ Áo, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận (thắng 6, hòa 2), đồng thời có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Messi không chỉ lập kỷ lục 17 bàn thắng tại World Cup mà còn tiếp tục củng cố vị thế biểu tượng số một trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Áo mới nhận thất bại thứ hai trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù trắng tay trước Argentina, thầy trò HLV Ralf Rangnick vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out ở lượt trận cuối.

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