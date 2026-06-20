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Xác định hai đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026

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Điều luật mới áp dụng của FIFA khiến Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ sớm dừng chân tại vòng bảng World Cup 2026, bất kể kết quả lượt cuối.

Thổ Nhĩ Kỳ thua Paraguay 0-1 ở lượt trận thứ hai bảng D. Bàn duy nhất trận đấu được ghi do công Matias Galarza ở giây thứ 62.

Thầy trò Vincenzo Montella nhận thất bại thứ hai liên tiếp, dù chơi hơn người suốt cả hiệp hai, sau khi Miguel Amiron của Paraguay bị đuổi vì vi phạm điều luật mới về việc che miệng khi nói chuyện với đối thủ. Đội bóng châu Âu có 32 pha dứt điểm, chạm bóng 51 lần trong vòng cấm đối phương, hưởng 12 quả phạt góc và sở hữu gần 80% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Với việc thành tích đối đầu là chỉ số phụ được ưu tiên, Arda Guler cùng đồng đội sớm dừng bước dù vẫn còn một trận chưa đấu. Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội bắt kịp con số 6 điểm của Mỹ, trong khi kém ba điểm so với Australia cũng như Paraguay, những đối thủ họ đã để thua.

Mert Muldur (18) thất vọng sau thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ trước Paraguay ở trận đấu bảng D World Cup 2026. Ảnh: AP
Mert Muldur (18) thất vọng sau thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ trước Paraguay ở trận đấu bảng D World Cup 2026. Ảnh: AP

Có tới 32 trong 48 đội dự vòng bảng được vào vòng knock-out, trong đó có 12 đội nhất nhì mỗi bảng và tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn xếp chót bảng và hết cơ hội chỉ sau hai lượt, điều khiến nhiều cầu thủ nước này bật khóc sau thất bại.

Trong giai đoạn từ 1970 tới 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn chọn hiệu số bàn thắng làm yếu tố đầu tiên để phân định thứ bậc giữa hai đội bằng điểm, nhằm khuyến khích lối chơi cống hiến. Trong khi đó, quy định tại giải đấu năm 2026 đồng bộ với UEFA hay AFC, ưu tiên kết quả đối đầu trực tiếp.

FIFA bắt đầu thay đổi thứ tự tiêu chí phụ kể từ Cúp các CLB thế giới năm ngoái. Điều luật mới giúp Flamengo chắc chắn chiếm đỉnh bảng D sau hai lượt trận, xếp trên Chelsea. Quy định mới cũng giúp Mexico và Mỹ sớm chắc suất đỉnh bảng tại World Cup năm nay.

World Cup 2026 đánh dấu sự trở lại sau 24 năm của Thổ Nhĩ Kỳ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sở hữu nhiều ngôi sao như Arda Guler, Hakan Calhanoglu hay Kenan Yildiz, đội bóng châu Âu được kỳ vọng tiến sâu. Tuy nhiên, thay vì tái hiện thành tích HC đồng của thế hệ Hakan Sukur năm 2002, thầy trò Montella lại hết cơ hội đi tiếp chỉ sau khoảng một tuần bóng lăn tại World Cup.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phải là cái tên dừng bước sớm nhất. Trước đó ít giờ, Haiti bị loại sau trận thua Brazil 0-3 ở lượt trận thứ hai bảng C. Đảo quốc Caribe toàn thua sau hai lượt trận, kém ba điểm so với Scotland và bốn điểm so với Brazil và Morocco.

Hậu vệ Haiti (trắng) truy cản Cunha (số 9, xanh) trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 20/6. Ảnh: Reuters
Hậu vệ Haiti (trắng) truy cản Cunha (số 9, xanh) trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 20/6. Ảnh: Reuters

Kể từ World Cup năm nay, chỉ số phụ được ưu tiên là thành tích đối đầu. Với việc thua Scotland ở trận ra quân, Haiti không còn cơ hội kết thúc vòng bảng trong top 3, bất chấp kết quả của loạt trận cuối.

Đây là lần thứ hai Haiti tham dự vòng chung kết World Cup, bất chấp việc không được thi đấu bất cứ trận vòng loại nào tại quê nhà. Trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 52 chờ đợi, Les Grenadiers để lọt lưới bốn lần và không ghi bàn nào trong 180 phút đã đấu.

Cơ hội cuối để thầy trò Sebastian Migne giành điểm số hoặc ít nhất là ghi bàn tại giải đấu năm nay là vào ngày 25/6, với cuộc đọ sức Morocco ở Atlanta.

Haiti ra mắt sân chơi World Cup vào năm 1974, nằm cùng bảng với Italy, Ba Lan và Argentina. Trên đất Tây Đức, đại diện CONCACAF thua cả ba trận, thủng lưới 14 lần và chỉ có hai pha lập công của Emmanuel Sanon.

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