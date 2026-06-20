Morocco hạ Scotland nhờ bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026

Lần gặp nhau đầu tiên và duy nhất của hai đội cho đến trước mùa hè này là vòng bảng World Cup 1998, với chiến thắng 3-0 thuộc về Morocco. 18 năm sau, hai đội tái ngộ ở sân Boston trước gần 65.000 khán giả. Khi quốc ca "Flower of Scotland" của Scotland rồi "Cherifian" của Morocco vang lên, các cầu thủ và CĐV mỗi đội đều hát thật to với tràn đầy sự tự hào và như thể đang được đứng trên sân nhà.

Morocco giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận hòa Brazil 1-1. Scotland thì thay ba vị trí so với trận thắng Haiti 1-0, với Nathan Patterson, Kieran Tierney, Ryan Christie thay cho Aaron Hickey, Ben Gannon-Doak và Lawrence Shankland.

Tiền vệ Morocco Ismael Saibari mở tỷ số ở phút thứ 2 trong trận thắng Scotland 1-0 ở lượt hai bảng C World Cup 2026, trên sân Boston ở Mỹ ngày 19/6/2026. Ảnh: AP

Đại diện châu Âu chuyển về sơ đồ 5 hậu vệ để chơi phòng ngự chặt, nhưng tính toán phá sản ngay giây thứ 71. Từ biên phải, Brahim Diaz chuyền ra sau hàng thủ Scotland cho Ismael Saibari phá bẫy việt vị vào vòng cấm. Tiền đạo 25 tuổi ngước lên nhìn phía đối diện xem có đồng đội hay không, trước khi vô-lê chân phải trái phá. Bóng đi sát người nhưng Angus Gunn không thể phản xạ kịp.

Đây là bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026, và là nhanh nhất của Morocco tại giải đấu. Trong khi đó, lịch sử World Cup ghi nhận có 13 bàn thắng diễn ra ở phút đầu tiên. Pha lập công nhanh nhất thuộc về Hakan Sukur của Thổ Nhĩ Kỳ ở giây thứ 11 trong trận gặp Hàn Quốc tại kỳ giải 2002.

Lợi thế sớm giúp Morocco có thêm không gian chơi bóng khi Scotland không còn có thể phòng ngự co cụm. Tám phút sau, tỷ số suýt nhân đôi khi Azzedine Ounahi căng ngang nhưng hai đồng đội lại lỡ đà.

Trận đấu sau đó diễn ra giằng co với tốc độ cao nhưng ít cơ hội. Khán giả xem qua truyền hình tỉnh táo hơn khi máy quay thu được hình ảnh Pep Guardiola đang theo dõi trận đấu trên khán đài. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Tây Ban Nha càng làm gia tăng dự đoán về việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau khi rời Man Ctiy. Cùng lúc ấy ở trên sân, ban tổ chức bật bài hát "Don’t stop believing" (Đừng ngừng tin tưởng), như một thông điệp dành cho người Scotland.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Stephen Clark vẫn trình diễn nhạt nhòa. Phút 36, Scott McTominay để mất bóng. Saibari chuyền vào vòng cấm thuận lợi, nhưng Bilal El Khannouss đặt lòng thiếu chỉn chu đưa bóng lên trời. Mãi đến phút bù thứ hai, Scotland mới có cơ hội tốt nhưng John McGinn vô-lê thiếu chính xác sau quả tạt từ biên trái của Andy Robertson.

Hiệp hai mở đầu bằng pha ngã trong vòng cấm đòi phạt đền của McGinn, nhưng trọng tài Ilgiz Tantashev xua tay. Sau đó, Morocco tiếc nuối khi cú sút của Saibari đập chân một cầu thủ dội xà, trước khi Angus Gunn cản cú đánh đầu của El Khannouss. Trận đấu còn bị gián đoạn để El Aynaoui thay áo, sau khi bị Jack Hendry tác động làm rách tả tơi.

Cầu thủ Scotland Scott McTominay (trái) và Ryan Christie (phải) phản ứng với trọng tài Ilgiz Tantashev trong trận thua Morocco 0-1 ở lượt hai bảng C World Cup 2026, trên sân Boston ở Mỹ ngày 19/6/2026. Ảnh: AP

Nửa cuối hiệp hai chứng kiến Scotland vùng lên mạnh mẽ hơn. Sự khích lệ thêm lớn ở phút 76 khi những tràng pháo tay không ngớt vang lên ở bốn khán đài. Hành động này là sự tri ân dành cho cổ động viên người Scotland Donny Strathie, vừa qua đời ở tuổi 76 tại một khách sạn ở Boston. Biến cố xảy đến đã khiến ông mất đi cơ hội lần đầu tiên trực tiếp xem Scotland thi đấu tại World Cup.

Phút 82, McTominay ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài người Uzbekistan Tantashev vẫn không cho rằng có lỗi. Tiền vệ của Napoli thẫn thờ, còn HLV Clark và các cộng sự phản ứng dữ dội ngoài biên.

Chân dung Donny Strathie, cổ động viên Scotland qua đời vào ngày 14/6 tại Boston, được chiếu trên màn hình lớn trong trận Scotland gặp Morocco ở sân Boston tại Mỹ ngày 19/6/2026. Ảnh: AP

Sức ép trong 5 phút cuối và 6 phút bù thêm nghẹt thở với Morocco, giữa những bài hát và hò reo vang dội của người Scotland. Đại diện châu Phi thót tim với cú sút của McTominay đập chận hậu vệ đối phương vào mép lưới. Sau đó, Lyndon Dykes đánh đầu chệch cột, trước khi nhận ra McTominay có vị trí thoải mái hơn ở phía sau. Ở cơ hội tiếp theo, tiền vệ sinh năm 1996 phân trần với Dykes sau khi cố gắng xoay người dứt điểm trong vòng cấm thay vì nhả ra.

Morocco đáng lẽ định đoạt được trận đấu nhưng liên tục bỏ lỡ các pha phản công. Đến phút bù thứ 6, Chadi Riad nổi cáu với các đồng đội sau khi phá bóng ngay trước khi Dykes có thể khống chế đối mặt thủ môn. Cuối cùng, Morocco cũng đứng vững để có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Đoàn quân HLV Mohamed Ouahbi tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Trong khi đó, Brazil đối đầu Haiti lúc 7h30 giờ Hà Nội.