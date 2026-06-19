Đội bóng đầu tiên vào vòng knock-out World Cup 2026

Sáng 19/6, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau khi thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở bảng A.
Trên sân Guadalajara, Mexico tiếp tục thể hiện sự ổn định khi giành thêm một chiến thắng để nối dài chuỗi trận toàn thắng. Kết quả giúp đội chủ nhà đạt 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt đấu, chính thức đứng đầu bảng A và sớm đoạt tấm vé đi tiếp mà không cần chờ đến lượt cuối.
Phía sau Mexico, Hàn Quốc tạm xếp thứ 2 với 3 điểm. Đại diện châu Á có khởi đầu không quá tệ nhưng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết. Sau trận thắng ngược CH Czech, họ để lại nhiều dấu hỏi về khả năng tận dụng cơ hội trước Mexico.
Trong khi đó, CH Czech và Nam Phi cùng chia nhau hai vị trí cuối bảng khi đều chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận. Cả hai đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp, nhưng cục diện hiện tại buộc họ phải giành kết quả tích cực ở lượt đấu cuối nếu muốn nuôi hy vọng.
Sự vượt trội của Mexico không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn nằm ở cách họ kiểm soát thế trận. Đội bóng CONCACAF duy trì lối chơi kỷ luật, chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong các pha tấn công quyết định. Đây là yếu tố giúp họ sớm định đoạt tấm vé vào vòng trong.
Với việc trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng, Mexico cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tại World Cup 2026. Bảng A vì vậy sớm phân hóa rõ rệt, với Mexico tạo khoảng cách an toàn, Hàn Quốc giữ lợi thế nhỏ, còn cuộc đua giữa CH Czech và Nam Phi chưa khép lại.
Vào ngày 25/6, Mexico sẽ chạm trán CH Czech, còn Hàn Quốc quyết chiến với Nam Phi cho tấm vé đi tiếp.
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