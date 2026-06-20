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Brazil thắng đậm ở World Cup

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Tiền đạo Man Utd, Matheus Cunha lập cú đúp giúp Brazil thắng Haiti 3-0 ở bảng C World Cup 2026.

Chiến thắng của Brazil đồng nghĩa Haiti trở thành đội đầu tiên chắc chắn không thể giành vé vào vòng knock-out. Trong lần đầu góp mặt ở World Cup kể từ năm 1974, Haiti chơi đầy quyết tâm, nhưng hạn chế về năng lực khiến họ không thể giành điểm số hay ghi bàn nào qua hai trận đầu bảng C.

Cunha (số 9, xanh) mở tỷ số trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 20/6. Ảnh: Reuters
Cunha (số 9, xanh) mở tỷ số trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 20/6. Ảnh: Reuters

Brazil áp đảo hoàn toàn trong hiệp một, phần nào nhờ hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn của đại diện Caribe. Hàng thủ dâng cao của Haiti tạo điều kiện để Matheus Cunha, Raphinha và Vinicius Junior liên tục khai thác khoảng trống phía sau. Neymar thì tiếp tục vắng mặt ở trận thứ hai liên tiếp của Brazil do chấn thương bắp chân vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Phút 12, Raphinha đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiền đạo Barca đón đường chọc khe của Bruno Guimaraes rồi dứt điểm chính xác, song trợ lý trọng tài xác định anh đã di chuyển sớm chỉ trong gang tấc. Mười phút sau, Raphinha lại thoát xuống đối mặt khung thành, nhưng cựu cầu thủ Leeds dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Một lần nữa, cờ việt vị được căng lên.

Matheus Cunha lần đầu được đá chính tại World Cup, thế chỗ Igor Thiago ở vị trí tiền đạo cắm của Brazil. Tiền đạo Man Utd nhanh chóng chứng minh vì sao anh xứng đáng góp mặt trong đội hình xuất phát, thay vì chỉ vào sân từ ghế dự bị như ở trận hòa nhạt nhòa 1-1 với Morocco.

Tiền đạo 27 tuổi làm nức lòng các CĐV Brazil, những người chiếm phần lớn trong số 68.324 khán giả có mặt tại sân Lincoln Financial Field, khi ghi bàn thắng World Cup đầu tiên trong sự nghiệp bằng pha đá bồi cận thành.

Sau đó, anh tiếp tục lập công với cú sút chân trái đưa bóng găm vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp một. Cunha mang đến bầu không khí lễ hội tại Philadelphia, nơi có gần 6.000 người nhập cư Brazil sinh sống, bằng màn ăn mừng lướt sóng quen thuộc.

Cunha (trái) mừng bàn thắng cùng đồng đội, trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 20/6. Ảnh: Reuters
Cunha (trái) mừng bàn thắng cùng đồng đội, trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 20/6. Ảnh: Reuters

Vinicius Junior, người ghi bàn giúp Brazil giành trận hòa trước Morocco, ghi dấu giày vào cả ba bàn thắng. Cú sút của anh bị thủ môn Johny Placide cản phá ở phút 23, nhưng Cunha kịp thời lao vào đá bồi mở tỷ số. Sau đó, tiền đạo Real tiếp tục kiến tạo khi chọc khe xuyên hàng thủ để Cunha băng xuống dứt điểm tung nóc lưới từ góc gần, trong tình huống Placide hoàn toàn không có cơ hội cản phá.

Vinicius sau hai pha kiến tạo đã trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút bù giờ hiệp một. Tiền đạo Real băng xuống đón đường chuyền bổng của Lucas Paqueta rồi bình tĩnh đánh bại Placide trong pha đối mặt. Dẫu vậy, khởi đầu ấn tượng của đội tuyển năm lần vô địch thế giới phần nào bị phủ bóng khi Raphinha phải rời sân trước giờ nghỉ vì chấn thương được cho là liên quan tới gân kheo.

Brazil ghi ba bàn trong hiệp một, nhưng ý đồ chiến thuật của Carlo Ancelotti chưa được bộc lộ rõ, ngoài việc kiểm soát bóng chậm rãi rồi chuyền bổng vượt tuyến cho các cầu thủ băng lên. Chiến thuật này có những ưu điểm nhất định và đã mang về bàn thắng thứ hai lẫn thứ ba, nhưng đồng thời cũng dẫn tới hàng loạt tình huống việt vị và những pha mất bóng khá vô duyên.

Vinicius Jr ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 20/6. Ảnh: Reuters
Vinicius Jr ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 20/6. Ảnh: Reuters

Haiti, sau hiệp đầu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,00, tạo ra cú sút đầu tiên ở trận đấu ngay đầu hiệp hai. Wilson Isidor, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, dứt điểm không quá khó để Alisson cản phá. Alisson sau đó từ chối bàn thắng đầu tiên của Haiti tại World Cup kể từ năm 1974 bằng pha cứu thua xuất sắc ở cự ly gần sau cú đánh đầu của Ricardo Ade từ một tình huống phạt góc.

Jean-Kevin Duverne cũng bỏ lỡ một cơ hội khác cho Haiti khi dứt điểm chệch cột dọc. Ở phần sân đối diện, Gabriel Martinelli, vào sân thay người, đưa bóng dội xà ngang sau pha cản phá của Placide.

Brazil không thể ghi thêm bàn trong hiệp hai, khi Douglas Santos sút vọt xà, Endrick đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị, còn Ederson bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm ra ngoài.

Những phút cuối, Haiti vùng lên mạnh mẽ. Isidor buộc Alisson phải thực hiện pha cứu thua xuất thần, trước khi cú sút xa ở thời gian bù giờ của Dominique Simon tiếp tục bị thủ thành Liverpool từ chối.

Tỷ số 3-0 là đủ để làm hài lòng Brazil, đội đang hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2002, trước khi bước vào trận cuối vòng bảng gặp Scotland tại Miami Gardens vào giữa tuần tới. "Chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong hiệp hai, nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ tới những trận đấu phía trước", HLV Ancelotti không giấu quan điểm thực dụng.

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