Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

Sáng 7/4, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn tỉnh lần thứ X năm 2026 tổ chức họp, rà soát công tác tổ chức đại hội. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 70% số xã, phường tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở. Các đại hội được tổ chức khá đồng đều chất lượng, quy mô và tính lan tỏa.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Võ Hồng Sơn báo cáo tiến độ chuẩn bị khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X.



Đối với cấp tỉnh, đến nay đã hoàn thành 14/15 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X. Các giải trong chương trình đại hội cấp tỉnh diễn ra đúng quy định, thu hút trên 2.500 vận động viên tham gia, với 77 bộ huy chương đã trao cho các cá nhân và các đội đoạt giải. Điểm mới tại kỳ đại hội này, công tác chuyển đổi số đã được áp dụng trong chuyên môn như: sử dụng phần mềm tự động bốc thăm, kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn trực tuyến, sử dụng công nghệ ghi hình xem lại các tình huống trong trận đấu...

﻿ Đại biểu dự họp.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ X năm 2026, đến nay Sở VH-TT&DL đang tập trung chuẩn bị các phần việc. Dự kiến lễ khai mạc diễn ra trong tháng 4/2026 với sự tham gia của khoảng 2.500 người; lực lượng các khối đang tích cực tập luyện đảm bảo chất lượng, tiến độ phục vụ buổi lễ...

﻿ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn; Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga; Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kịch bản truyền hình trực tiếp và các điều kiện đảm bảo để tổ chức lễ khai mạc đang gấp rút được triển khai; việc chuẩn bị chuyên môn tổ chức Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT cấp tỉnh sau lễ khai mạc cũng được chuẩn bị đồng bộ...

Tại cuộc họp, đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp tỉnh chất lượng, đảm bảo theo yêu cầu.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Nguyễn Hùng Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu Sở VH-TT&DL chủ động xây dựng kịch bản, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu và mục tiêu đề ra; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nội dung được phân công. Văn phòng UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X phát biểu kết luận.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các xã, phường hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ. Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo phương án truyền hình trực tiếp sự kiện nhằm tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa.