Sáng nay, Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết và bế mạc kỳ họp

Theo chương trình, từ 9h, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2027 và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2027.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm đất đai và tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng được xem xét, biểu quyết trong phiên họp riêng.

Từ 10h30, Quốc hội họp phiên bế mạc. Tại phiên này, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc, kết thúc kỳ họp.

Chương trình giám sát năm 2027 dự kiến tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với loạt dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2015-2025; dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nội dung giám sát không chỉ dừng ở tiến độ, giải ngân mà hướng tới đánh giá hiệu quả tổng thể, tác động kinh tế - xã hội và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Trước đó, nhiều đại biểu đề nghị đổi mới cách tiếp cận giám sát, làm rõ các vấn đề như nguy cơ đội vốn, chậm tiến độ, lãng phí nguồn lực và cơ chế xử lý trách nhiệm sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và củng cố niềm tin của người dân.

Đối với Nghị quyết phát triển văn hóa, nhiều đại biểu trước đó đồng tình với đề xuất lấy ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình giảm giá dịch vụ.

Liên quan đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đại biểu Quốc hội đề nghị địa phương đẩy nhanh đầu tư cao tốc, đường sắt và hạ tầng liên vùng nhằm giảm chi phí logistics, phát huy lợi thế sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị cho rằng Đồng Nai cần phát triển hạ tầng đồng bộ, đi trước một bước, gắn với quy hoạch đô thị hợp lý. Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị sớm triển khai tuyến đường sắt đô thị Long Thành - Thủ Thiêm để tăng kết nối và khai thác hiệu quả sân bay quốc tế Long Thành.

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc từ ngày 6/4. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự cấp cao và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.