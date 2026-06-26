Hà Tĩnh triển khai thành công can thiệp nút mạch gan trong điều trị ung thư

(Baohatinh.vn) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thành công ca can thiệp nút mạch gan hóa chất để điều trị ung thư gan cho một bệnh nhân ở xã Toàn Lưu.
BVĐK tỉnh vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.T (46 tuổi, xã Toàn Lưu) nhập viện trong tình trạng đau bụng, có tiền sử viêm gan.
Ngay sau khi xét nghiệm và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng đã cho thấy bệnh nhân T. có một khối u trong gan.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định can thiệp nút mạch gan hóa chất để điều trị ung thư gan. Sau gần 2 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã can thiệp thành công nút mạch gan khối u. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân bình thường, được chuyển về Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân tiếp tục theo dõi.
Nút mạch gan hay nút mạch hóa chất động mạch gan là phương pháp làm hoại tử khối ung thư gan theo hai cơ chế: ngắt nguồn nuôi dưỡng và tiêu diệt khối u.
Bác sĩ sẽ tạo một lối vào nhỏ trên cơ thể người bệnh để tiếp cận động mạch đùi hoặc cổ tay, sau đó luồn ống thông trong lòng động mạch, tiếp cận khối u ở gan. Dưới sự dẫn đường của hệ thống máy chụp mạch DSA, bác sĩ tiến hành bơm hỗn hợp vật liệu tắc mạch vào khối u. Hỗn hợp này gồm chất tắc mạch giúp ngắt nguồn máu nuôi dưỡng u, kết hợp với hóa chất trị liệu giúp diệt khối u.
Mục tiêu của phương pháp nút mạch gan là kiểm soát sự phát triển của khối u, giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Nút mạch gan chỉ can thiệp tối thiểu, có chọn lọc, do đó bảo tồn được tối đa mô gan lành, giúp người bệnh duy trì được chức năng gan cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
Trước đó, BVĐK tỉnh cũng đã thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp nút động mạch gan cầm máu trong chấn thương dưới hướng dẫn của máy chụp số hóa xóa nền (DSA) cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông với tình trạng đa chấn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương phần mềm).
Đây là kỹ thuật nút mạch cầm máu xâm lấn tối thiểu, với nhiều ưu điểm vượt trội như không phải phẫu thuật mở để cầm máu, không phải gây mê, đạt hiệu quả cầm máu tối đa, hầu như không có biến chứng, thời gian hồi phục rất nhanh.
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