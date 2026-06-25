Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đón bệnh nhân từ 26/6

Ngày 25/6, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện tập trung nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình vận hành, sẵn sàng đón bệnh nhân sau hơn một năm chuẩn bị. Hiện hệ thống đăng ký khám trực tuyến của bệnh viện đã mở, ghi nhận số lượng người dân đăng ký khám tại cơ sở Ninh Bình tăng nhanh.

Bệnh viện tại Ninh Bình là cơ sở 2 của Bạch Mai - bệnh viện lớn, tuyến cuối tại miền Bắc, tiếp nhận khoảng 10.000 lượt khám chữa bệnh một ngày. Tuy nhiên, theo TS Cơ, "không có hai Bệnh viện Bạch Mai khác nhau, mà chỉ có một Bạch Mai thống nhất, hoạt động trên hai cơ sở với cùng chất lượng chuyên môn, cùng văn hóa phục vụ và cùng tiêu chuẩn quản trị".

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và cấp cứu hiện đại, đồng bộ nhiều chuyên ngành mũi nhọn như cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, thần kinh, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa và phẫu thuật chuyên sâu. Hệ thống quản trị, chuyên môn và công nghệ thông tin kết nối trực tiếp với cơ sở 1 tại Hà Nội ngay từ ngày đầu vận hành.

Gần 1.300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 được điều động làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Hiện tại, mỗi ngày, có hơn 300 y bác sĩ túc trực tại đây.

Khoảng cách 60 km từ cơ sở 1 Hà Nội đến cơ sở 2 Ninh Bình đặt ra vấn đề hậu cần bao gồm phương tiện đi lại cho y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Một đoàn tàu chuyên biệt được bố trí phục vụ đưa đón nhân viên y tế của Bạch Mai từ ngày 26/6, di chuyển Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Tàu hoạt động cố định từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, dừng đón - trả khách tại ba ga gồm ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một đoàn tàu được tổ chức chuyên đưa đón y bác sĩ đi làm hàng ngày.

Theo ông Cơ, mục tiêu của cơ sở Ninh Bình không phải là tiếp nhận bệnh nhân để giảm tải cho cơ sở Bạch Mai tại Hà Nội, mà đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn. Bệnh viện cũng sẽ vận hành hệ thống bệnh viện thông minh, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến và giám sát chất lượng theo thời gian thực giữa hai cơ sở.

"Bệnh viện đặt mục tiêu phát triển cơ sở Ninh Bình thành trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế", ông Cơ nói. Bản thân ông sẽ làm việc định kỳ ít nhất ba ngày mỗi tuần tại Ninh Bình.

"Khi lãnh đạo trực tiếp có mặt tại cơ sở mới, cùng làm việc và cùng chịu trách nhiệm sẽ tạo động lực để đội ngũ y tế yên tâm công tác", ông Cơ cho biết.