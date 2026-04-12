Xung đột tại Trung Đông: Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance (giữa) đi cùng Tổng tư lệnh Lực lượng Quốc phòng kiêm Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống soái Asim Munir (trái), và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar sau khi đến Islamabad, Pakistan. (Ảnh: Getty images)

Ngày 11/4, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã tiến hành đối thoại trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong khuôn khổ cuộc gặp 3 bên hiếm hoi, với sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng quân đội nước chủ nhà.

Tham dự cuộc đàm phán có đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Iran đã có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng nước chủ nhà Shehbaz Sharif trong khuôn khổ đàm phán gián tiếp.

Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran đưa tin, trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran và thiết lập lệnh ngừng bắn ở Liban.

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ là bước đệm để hướng tới hòa bình lâu dài cho khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của NewsNation cùng ngày, Tổng thống Trump vẫn đưa ra tuyên bố khá cứng rắn khi ông nói rằng không quan tâm đến việc liệu có đạt được kết quả đàm phán tại Islamabad hay không và rằng Washington sẵn sàng nối lại hành động quân sự.

Trong một bài đăng trên trang mạng Truth Social, ông Trump viết quân đội Mỹ đang bắt đầu quá trình dọn thủy lôi ở eo biển Hormuz và đã phá hủy tất cả 28 tàu rải thủy lôi của Iran.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran được tiến hành sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần bắt đầu từ ngày 8/4.

Tuy nhiên, đồng minh thân cận của Mỹ là Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn này không áp dụng tại Liban và vẫn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah gây thương vong nặng nề.

Ngày 11/4, không quân Israel tăng cường tấn công miền Nam Liban khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Quân đội Israel cùng ngày tuyên bố đã tấn công hơn 200 mục tiêu của Hezbollah ở Liban, trong đó có các bệ phóng tên lửa.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Liban ngày 10/4 thông báo sẽ có cuộc họp với phía Israel tại Washington (Mỹ) vào tuần tới để thảo luận về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hezbollah cũng như về khả năng khởi động các cuộc đàm phán giữa hai nước./.

vietnamplus.vn
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.
Phép thử mới với NATO

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn đang đẩy liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới vào một phép thử mới.
Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.