3 kịch bản có thể xảy ra sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran kết thúc

Ảnh chụp từ vệ tinh eo biển Hormuz, trong đó đảo Larak của Iran được phóng to (Ảnh: Getty/CNBC).

Sau những cảnh báo "tận thế" từ Tổng thống Donald Trump, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Israel cũng xác nhận tham gia, mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình lâu dài tại Islamabad, với Pakistan đóng vai trò trung gian.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Sergey Poletaev, đồng sáng lập và biên tập viên dự án Vatfor, chiến tranh vẫn có thể tiếp diễn. Hiện tại, Iran dường như đang kiểm soát hiệu quả hoạt động vận chuyển hàng hóa ở vùng Vịnh, và Mỹ dường như đang chấp nhận thực tế này.

Ông Poletaev nhận định có ba kịch bản khả thi nhất sau 2 tuần ngừng bắn, và tất cả đều có vẻ có lợi cho Iran.

Một lệnh ngừng bắn kéo dài

Khả năng Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, là hoàn toàn có thể. Ngay cả khi không đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức, lệnh ngừng bắn vẫn có thể được gia hạn liên tục.

Trong kịch bản này, các quốc gia Ả rập sẽ ưu tiên xây dựng thế hệ phòng không mới, dựa vào tên lửa đánh chặn giá rẻ, sản xuất hàng loạt, triển khai trên mặt đất (như Pantsir của Nga) hoặc phóng từ trên không (như APKWS). Cả các quốc gia Ả rập và Israel có thể sẽ tập trung vào việc này, cùng với việc bổ sung kho dự trữ phòng không truyền thống.

Ưu tiên thứ hai là đa dạng hóa hậu cần - xây dựng các đường ống dẫn dầu mới đến Biển Đỏ và tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển thay thế ở Vùng Vịnh. Mục tiêu rõ ràng là thoát khỏi sự kìm kẹp của Iran ở eo biển Hormuz và giảm bớt ảnh hưởng của nước này.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia như Qatar, Bahrain, Kuwait và Iraq, các đường ống dẫn dầu xuyên qua bán đảo Ả rập sẽ đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào một cường quốc khu vực khác - Ả rập Xê út, và tất nhiên, phí trung chuyển sẽ được áp dụng.

Không điều nào trong số này giải quyết được vấn đề cốt lõi. Địa lý Vùng Vịnh khiến việc bảo vệ toàn diện là bất khả thi. Trải dài hơn 500 hải lý (khoảng 1.000km), mọi tuyến đường vận chuyển đều nằm trong tầm với của Iran. Dọc theo bờ biển, các cảng, nhà máy, nhà máy khử muối, kho chứa dầu, trung tâm dữ liệu, khách sạn và các tòa nhà chọc trời đều nằm lộ thiên như những mục tiêu trên trường bắn.

Bảo vệ tất cả những mục tiêu đó từ phía biển là vô cùng khó khăn, và hiện tại, các quốc gia Ả rập có thể sẽ chọn cách trả phí để được an toàn vận chuyển.

Cuối cùng, các nước này sẽ không thực sự quan tâm ai cung cấp “ô an ninh”. Trước đây họ trả tiền cho Mỹ, giờ họ sẽ trả cho Iran. Mức giá mà truyền thông đưa tin là vào khoảng 2 triệu USD cho mỗi siêu tàu chở dầu, tương đương chỉ 2-3% giá trị dầu trên tàu. Sau cùng, người mua vẫn sẽ là bên gánh chi phí đó.

Mỹ và Israel có thể đã góp phần tạo ra một trật tự khu vực mới phù hợp với logic chính trị tại Trung Đông. Giờ đây hai quốc gia đồng minh này sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến lâu dài và khó khăn trong nỗ lực khôi phục ảnh hưởng. Mọi động thái của họ sẽ bị các quốc gia Ả rập nhìn nhận với sự hoài nghi: điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lại sụp đổ?

Chiến sự khốc liệt leo thang trở lại

Đây cũng là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong 2 tuần tới, thậm chí với cường độ lớn hơn. Các nhà đàm phán Iran có thể lại trở thành mục tiêu ám sát khiến lệnh ngừng bắn sụp đổ sớm.

Tuy nhiên, chuyên gia Poletaev cho rằng, khả năng này tương đối thấp. Dù Mỹ và Israel có năng lực quân sự đáng kể, nhưng họ hiện chưa có con đường rõ ràng để đánh bại Iran một cách dứt điểm bằng các phương tiện thông thường.

Trên thực tế, ngoài kịch bản hạt nhân, liên minh có 2 lựa chọn chính.

Lựa chọn đầu tiên là chiến dịch ném bom chiến lược quy mô lớn nhằm “đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá”. Điều đó đòi hỏi máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hoạt động trực tiếp trên không phận Iran - một phương án rủi ro, như sự cố tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi gần Isfahan.

Trong điều kiện như vậy, máy bay B-52 thậm chí dễ bị tổn thương hơn các tiêm kích hiện đại vì dễ bị bắn hạ như máy bay dân dụng ngay cả đối với các hệ thống phòng không tương đối lỗi thời.

Trong khi đó, năng lực tên lửa của Iran đang cho thấy dấu hiệu phục hồi và tăng cường hoạt động. Và lực lượng Mỹ đã không thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng phóng UAV của Iran (bao gồm cả UAV kiểu Shahed). Điều đó đồng nghĩa chiến dịch ném bom quy mô lớn nào cũng có nguy cơ bị Tehran trả đũa và gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt đối với các quốc gia Ả rập sản xuất dầu, từ đó kéo dài và làm sâu sắc thêm cú sốc dầu mỏ toàn cầu, có thể đẩy thế giới vào khủng hoảng tài chính.

Israel cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo một báo cáo của JPMorgan trích dẫn Viện An ninh Quốc gia Do Thái của Mỹ, tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công từ Iran vào lãnh thổ Israel đã tăng mạnh, từ 3% khi bắt đầu cuộc chiến lên 27% vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, phần lớn do hệ thống phòng không của Israel bị quá tải và suy yếu.

Lựa chọn thứ hai: chiến dịch trên bộ quy mô lớn, dọc bờ biển Iran hoặc nhằm vào các đảo do Tehran kiểm soát. Chiến dịch này đi kèm với mọi rủi ro của chiến tranh trên không cộng với tổn thất lớn là điều không thể tránh khỏi. Lợi ích với Mỹ và Israel là về cơ bản là gần như không có. Các cuộc đột kích đổ bộ quy mô nhỏ sẽ không đạt hiệu quả, trong khi đổ bộ toàn diện nhằm thay đổi chính quyền là không khả thi.

Tất cả những điều này không có nghĩa là không thể leo thang xung đột. Điều đó có nghĩa là trước khi leo thang, giới lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ phải giải quyết bài toán tương tự như họ đã đối mặt khi bắt đầu cuộc chiến - nhưng giờ đây với ít ẩn số hơn nhiều. Khả năng phục hồi của Iran, năng lực quân sự của nước này và mức độ phản ứng của quốc tế với Mỹ và Israel giờ đây đã rõ ràng hơn nhiều.

Nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại rồi sau đó lại bị gián đoạn bởi hành động của Mỹ hoặc Israel, họ sẽ bị đánh giá là bên gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Giao tranh cường độ thấp khi Iran kiểm soát Hormuz

Đây về cơ bản là một "biến thể" của kịch bản đầu tiên và theo chuyên gia Sergey Poletaev đây là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Thực tế, kịch bản này dường như đã bắt đầu: Iran cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Nếu giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục diễn ra ít nhiều không bị gián đoạn, mô hình căng thẳng kéo dài và các cuộc đáp trả lẻ tẻ có thể trở thành trạng thái "bình thường mới". Israel tiến hành các cuộc tấn công (hoặc Iran tuyên bố bị tấn công), Tehran đáp trả bằng cách tạm thời đóng cửa eo biển trong một hoặc hai ngày và/hoặc có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa.

Sau vài tuần hoặc vài tháng, kiểu xung đột này sẽ trở thành "bình thường mới" và thế giới quen dần và không còn chú ý nhiều nữa bởi đây là một rủi ro thường trực, ở mức độ thấp. Khu vực này trở nên bất ổn hơn, nhưng phần còn lại của thế giới hầu như không mấy quan tâm - miễn là dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác vẫn tiếp tục được khai thác từ Vùng Vịnh.

Theo RT