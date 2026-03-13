Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, thông báo sự việc xảy ra ở "vùng trời thân thiện" hôm 12/3 khiến máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker rơi xuống miền tây Iraq, khi đang tham gia hỗ trợ chiến dịch không kích Iran. Một máy bay khác liên quan đến sự việc đã hạ cánh an toàn.

CENTCOM chưa công bố số lượng thành viên tổ bay và số phận của họ, chỉ khẳng định nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. "Nguyên nhân không phải do hỏa lực thù địch hay đồng đội bắn nhầm", cơ quan này khẳng định.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết trên chiếc KC-135 gặp nạn có 6 quân nhân.

Máy bay KC-135 Mỹ tại bang Alaska hôm 4/3. Ảnh: USAF

Một quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng phi cơ thứ hai cũng là máy bay tiếp dầu KC-135. Báo Times of Israel cho biết một máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion sau khi thông báo về tình huống khẩn cấp ở trên không. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy máy bay đáp xuống Israel là biến thể KC-135RT.

Đây dường như là lần đầu tiên máy bay KC-135 Mỹ bị rơi khi tham gia hoạt động chiến đấu kể từ tháng 5/2013. Phi cơ khi đó gặp nạn tại miền bắc Kyrgyzstan trong lúc hỗ trợ đồng đội ở Afghanistan, khiến toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Xung đột tại Trung Đông bùng nổ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào mục tiêu quân sự, hạ tầng năng lượng ở loạt nước khu vực. Giao tranh đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Vị trí Iraq và Iran. Đồ họa: BBC

Quân đội Mỹ đã mất 3 tiêm kích hạng nặng F-15E tại Kuwait vào hôm 2/3 do bị lực lượng nước sở tại bắn nhầm, trong khi ít nhất 11 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran.

Dòng KC-135 được sử dụng từ năm 1957, sử dụng chung thiết kế nguyên mẫu với máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ lái 3-4 người, đạt tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 2.100 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để chuyển cho các máy bay khác.

Tổng cộng 803 chiếc KC-135 đã được chế tạo trong giai đoạn 1955-1965. Tính đến cuối năm 2024, quân đội Mỹ còn 376 phi cơ KC-135 trong biên chế. Mỗi chiếc KC-135 có giá ước tính gần 40 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương với 77 triệu USD hiện nay.

Theo CNN, War Zone, Times of Israel