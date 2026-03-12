Mỹ 'tốn hơn 11 tỷ USD' trong 6 ngày đầu xung đột với Iran

Reuters ngày 11/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 10/3 họp kín với các thượng nghị sĩ và liên tục được yêu cầu cung cấp thêm thông tin về cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran.

Nhóm quan chức ước tính 6 ngày đầu cuộc chiến với Iran, bắt đầu từ hôm 28/2, đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD. Con số này vẫn chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu USS Thomas Hudner tại một địa điểm không được tiết lộ hôm 1/3. Ảnh: AFP

Một số trợ lý quốc hội cho biết họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc chiến. Một số quan chức cho rằng yêu cầu này có thể lên tới 50 tỷ USD.

Chính quyền Trump tới này vẫn chưa đưa ra đánh giá công khai về chi phí của cuộc xung đột ở Iran hay ý định rõ ràng về thời gian dự kiến kéo dài cuộc chiến. Ông Trump hôm 11/3 nói Mỹ "đã thắng" cuộc chiến, nhưng sẽ tiếp tục tham gia để "hoàn thành nhiệm vụ".

Trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cũng thông báo với quốc hội rằng số đạn dược trị giá khoảng 5,6 tỷ USD đã được sử dụng chỉ trong hai ngày đầu tiên của cuộc giao tranh ở Trung Đông.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Theo Reuters, AFP